Tento nemecký recept na imunitu zaberá stokrát lepšie, než prášky. Hodí sa obzvlášť v dnešnej dobe!

Chceli by ste radšej vyskúšať nejakú prirodzenejšie a prírodné metódu, ktorá so sebou nesie pozitívne výsledky? Ak áno, potom ste na správnom mieste. Dnes sme si pre vás pripravili recept na geniálny nápoj, ktorý vám vyčistí dokonale vyčistí cievy a vy tak budete môcť vyčíňať ako za mlada. Možno ho využiť aj ako prevenciu proti usadzovaniu ciev. Poďte ho vyskúšať a urobiť tak niečo pre svoje zdravie, nebudete ľutovať.

Kombinácia plná sily

Sila prírody je neskutočná a mnohokrát dokáže naozaj veľké divy. V prípade čistenia ciev má samozrejme tiež radu. V tomto prípade stačí použiť svetoznámy citrón a niekoľko ďalších látok, ktorých kombinácia dokáže s vašim organizmom hotové zázraky. Už za pár týždňov sa budete môcť pýšiť zdravými cievami, ktoré budú známkou vášho skvelého zdravie.

Potrebné ingrediencie

Problémov s cievami má stále viac ľudí, a to dokonca aj mladých. Môže za to z veľkej časti predovšetkým neuvážený životný štýl, ktorý mnohokrát vedie až k smrteľným chorobám. Ak sa tomu chcete vyhnúť, je potrebné sa o seba začať starať. Jednou z možností je piť tento nápoj, na ktorého prípravu budete potrebovať: 4 citróny, 3 cm zázvoru, 2 litre vody, 5 strúčikov cesnaku a 2 lyžice medu. Teraz sa poďme pozrieť na postup prípravy nápoja.

Uvariť, zmiešať a užívať

Umyte citróny a dajte ich variť do vody, aby sa odstránili nečistoty z kôry. Nakrájajte ich na veľmi tenké plátky a vhoďte je 3 litrov vody v hrnci a priveďte do varu. Akonáhle bude voda variť, hrniec odstráňte a sporák v rámci bezpečnosti vypnite. Až citróny vychladnú na 60 ° C, pridajte k nim olúpaný zázvor a prelisovaný cesnak spolu s medom. Premiešajte a výslednú zmes nalejte do uzatvárateľných pohárov.

Užívajte každé ráno po prebudení, ideálne na lačno, vždy 100 ml. Ak budete to robiť počas 3 týždňov, dajte si týždeň voľna, potom znova 3 týždne a vaše cievy budú zdravšie. Výsledky sú zaručené.