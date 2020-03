Akú cenu mal jeden voličský hlas v parlamentných voľbách 2020? Najdrahšie vyšiel Most-Híd

Hlas za päťku

Na kampane minuli milióny eur

3.3.2020 - Jeden hlas, ktorý slovenský volič poskytol víťazovi sobotňajších parlamentných volieb hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), vyšiel matovičovcov približne na tri eurá. Vyplýva to z počtu hlasov, ktoré hnutie vo voľbách získalo, a to 721 166 a nákladov na kampaň, ktoré organizácia Transparency International Slovensko (TIS) odhaduje na 2,1 milióna eur.Cenovo rovnako vyšli hlasy stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), a to 0,65 milióna eur za 229 660 hlasov a hnutie Sme rodina (0,8 milióna, 237 531 hlasov).Stranu Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) stál jeden získaný hlas päť eur. Pri odhadovaných nákladoch na kampaň vo výške 2,6 milióna eur totiž získali 527 172 hlasov. Hlas pre Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ohodnotila TIS na osem eur (náklady 1,1 milióna eur, 134 099 hlasov) a pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) na deväť eur (kampaň v hodnote 1,6 milióna eur, 179 246 získaných hlasov).Rovnako po 12 eur vyšiel hlas voliča koalíciu Progresívne Slovensko(PS)/Spolu (náklady 2,5 milióna eur, 200 780 hlasov), stranu Za ľudí (náklady 2 milióny eur, 166 325 hlasov) a stranu Dobrá voľba (1,1 milióna eur, 88 220 hlasov).Cena hlasu pre stranu Vlasť pri odhadovaných kampaňových nákladoch 1,2 milióna eur a 84 507 získaných hlasoch sa pohybuje v hodnote 14 eur.Hodnota hlasu pre Slovenskú národnú stranu (SNS) predstavuje 16 eur, keďže pri volebných nákladoch 1,5 milióna eur obdržali od voličov 91 171 hlasov. Pokiaľ ide o Most-Híd, ten získal 59 174 hlasov pri odhadovaných nákladoch 1,4 milióna eur. Cena hlasu pre túto stranu teda TIS odhaduje na 24 eur.TIS zdôrazňuje, že odhady nákladov na kampaň politických strán su zatiaľ z ich strany iba približné. Presné čísla budú známe po predložení záverečných správ o nákladoch na kampaň jednotlivých strán ministerstvu vnútra.