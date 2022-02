Andrej Danko vyzýva Kollára, aby kvórum pri zmluve s USA bolo 90 poslancov

Ústavná väčšina

Procesné pochybenie parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyzýva Borisa Kollára, aby pred prerokovaním obrannej dohody s USA bezodkladne preskúmal potrebné kvórum poslancov pre vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s takýmto typom bilaterálnej zmluvy.Danko skonštatoval, že na základe medzinárodnej zmluvy sa prenesie časť výkonu práv Slovenskej republiky na cudzí štátny útvar (v niektorých trestných, daňových, colných, a iných veciach)."Avšak v prípade, že dochádza k prenosu výkonu práv zvrchovanej Slovenskej republiky na Európske spoločenstvá a Európsku úniu, je podľa Ústavy SR nutné dodržať kvórum v počte 90 poslancov, takzvanú ústavnú väčšinu. Ústavná väčšina je preto podľa môjho názoru žiadaná i pri odsúhlasovaní tejto zmluvy so Spojenými štátmi americkými," zhodnotil bývalý predseda parlamentu.Líder národniarov sa domnieva, že šéf parlamentu by sa mal pred prerokovaním takejto konkurenčnej zmluvy obrátiť na predsedu Európskej komisie, aby súlad jej obsahu so záväzkami SR a už prenesenými právami Slovenska na EÚ vopred posúdili príslušné orgány Európskej únie."Osobitným problémom sa v tomto kontexte javí najmä vznik daňových a colných pásiem, ktoré nie je možné zriaďovať bez súhlasu Bruselu," prízvukoval Danko."V prípade, že táto zmluva s USA bude odsúhlasená len nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov NR SR, prináša to pre Slovenskú republiku možné riziko náhrady škody voči EÚ alebo Spojeným štátom americkým, ako aj možnosti spochybnenia jej platnosti. Ak sa to stane, bude to vážne procesné pochybenie parlamentu, aké nemá obdobu v histórii Slovenska s možnými sankciami z Bruselu. Z dôvodu právnej istoty by preto mala vládna koalícia zabezpečiť odsúhlasenie tejto zmluvy ústavnou väčšinou 90-timi poslancami parlamentu," uviedol predseda SNS.Zároveň verí, že sa Boris Kollár vopred obráti na Ústavnoprávny výbor NR SR, Európsku komisiu a tiež okolité členské štáty Európskej únie, ktoré požiada o informáciu akým počtom hlasov poslancov odsúhlasovali takéto zmluvy.