Minister Naď podpísal vo Washingtone obrannú dohodu s USA, ešte však nie je schválená (foto)

4.2.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) vo štvrtok 3. februára za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) podpísal vo Washingtone D.C. s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany (DCA).Informovali o tom obe ministerstvá v tlačových správach. Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková doplnila, že podpísaná dohoda obsahuje aj interpretačné doložky oboch krajín, ktoré potvrdzujú jednotné vnímanie dohody vrátane vzájomného rešpektovania suverenity a práva.Dohoda nadobudne platnosť po tom, čo prejde hlasovaním v Národnej rade SR (NR SR) a následne ratifikáciou prezidentky SR.Komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí priblížil, že bilaterálna dohoda, ku ktorej prebiehali rokovania za viacerých vlád SR od roku 2018, vytvára právny rámec pre posilnenie obrannej spolupráce a pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru.Zmluva DCA je podľa rezortu diplomacie plne v súlade s Ústavou SR a právnym poriadkom SR. Ministerstvo zdôraznilo, že prítomnosť cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky podlieha súhlasu vlády SR alebo NR SR.Ide o štandardnú bilaterálnu zmluvu medzi spojencami NATO a vychádza z dohody NATO SOFA z roku 1951. Dosiaľ má takúto dohodu s USA uzatvorenú 23 z 29 členských krajín aliancie.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) zhodnotil, že podpis obrannej dohody s USA je pre Slovensko dôležitým krokom.Podotkol, že zmluva je plne v súlade so slovenskými záujmami a úsilím ako člena NATO a Európskej únie (EÚ) posilňovať slovenskú, európsku, aj aliančnú bezpečnosť. Podčiarkol, že bezpečnosť žiadnej krajiny nie je samozrejmosťou.„Posilnenie obrannej spolupráce s hlavným garantom našej bezpečnosti, obzvlášť v čase prehlbujúcich sa neistôt a geopolitických pnutí, je pre Slovenskú republiku prirodzeným krokom. Navyše, treba si uvedomiť, že tak robíme ako posledná krajina na východnej hranici EÚ a NATO,“ dodal Korčok.Považuje za dôležité, že aj napriek silnejúcej dezinformačnej kampani a politickému zneužívaniu tejto dohody, vláda SR pristúpila k tomuto rozhodnutiu. Podľa neho je teraz na poslancoch NR SR, aby k diskusii o schválení a ratifikácii dohody pristupovali zodpovedne, vecne a so zreteľom na záujmy Slovenska.„Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými je dlhodobo na vynikajúcej úrovni. Spolupráca v oblasti obrany s USA významne prispela k úspešnej transformácii a modernizácii Ozbrojených síl SR, špeciálne vzdušných síl a síl pre špeciálne operácie. Dnes dávame tejto spolupráci primeraný právny základ. Ide o vyjadrenie nášho spoločného záväzku ako spojencov v rámci NATO voči transatlantickej bezpečnosti,“ konštatoval Naď.Pripomenul, že USA sú pre Slovensko strategickým spojencom nielen z obdobia modernizácie Ozbrojených síl SR, ale už z čias formovania nezávislého Československa či integrácie Slovenska do NATO.Ministerstvo zahraničných vecí ďalej uviedlo, že rokovanie vo Washingtone bolo venované nielen obrannej spolupráci, ale aj aktuálnym otázkam vývoja vo východnej časti Európy a pokračujúcemu dialógu s Ruskou federáciou k bezpečnosti v Európe.Obe strany vyzdvihli intenzívne konzultácie americkej administratívy s európskymi partnermi a spojencami vo vzťahu k diplomatickému úsiliu a nachádzaniu politických riešení aktuálnych bezpečnostných výziev.Ministri sa tiež zhodli na potrebe využitia 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi SR a USA v roku 2023 k prezentácii výsledkov vzájomnej spolupráce. Korčok pri tejto príležitosti potvrdil pozvanie pre amerického prezidenta Joea Bidena na Slovensko.