 Streda 13.5.2026
 Meniny má Servác
 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

Arbeloa vyzval Mbappého, aby v závere sezóny preukázal svoju oddanosť klubu. Čo od neho čaká?


Tagy: La Liga 2025/2026

Tréner Álvaro Arbeloa zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyzval francúzskeho útočníka ...



13.5.2026 (SITA.sk) - Tréner "bieleho baletu" požaduje od Francúza plnú oddanosť v posledných troch zápasoch sezóny.


Tréner Álvaro Arbeloa zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyzval francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého, aby počas posledných troch zápasov v tejto sezóne preukázal "svoju oddanosť" voči tímu.

Francúz čelil v ostatných týždňoch kritike zo strany fanúšikov, najmä kvôli dovolenke na Sardínii počas liečenia svalového zranenia stehna. Útočník vynechal aj víkendové El Clásico, v ktorom "biely balet" prehral s FC Barcelona a Katalánci tak spečatili obhajobu titulu v La Lige. A Real zostal opäť bez trofeje.

"Ak je tu, zvládne tréning a je k dispozícii, určite dostane nejaký herný čas a príležitosť v týchto troch zápasoch pokračovať v preukazovaní záväzku, ktorý má voči klubu," uviedol Arbeloa.

Tréner tiež vyjadril nádej, že najlepší strelec klubu bude môcť hrať a pokračovať v "strieľaní gólov a preukazovaní oddanosti voči Realu Madrid, čo by ako tréner, ale predovšetkým ako Madridista, chcel vidieť".

Arbeloa verí, že pred štvrtkovým zápasom La Ligy proti zostupujúcemu Realu Oviedo dal kapitán francúzskej reprezentácie svojmu tímu sto percent. Mbappé pravdepodobne bude na Štadióne Santiaga Bernabéua terčom piskotu zo strany madridských fanúšikov.

"Nemôžem myslieť inak a nepripúšťam, že by hráč Realu Madrid nedal úplne všetko pre klub, pretože potom by nevedel, kde je," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Arbeloa vyzval Mbappého, aby v závere sezóny preukázal svoju oddanosť klubu. Čo od neho čaká? © SITA Všetky práva vyhradené.

