13. mája 2026

Padol verdikt v spore týkajúceho sa hluku z koncertov na Štadióne Santiaga Bernabéua. Ako dopadol Real Madrid?


Súd oslobodil "biely balet" od obvinení týkajúcich sa prekročenia hlukových limitov na koncertoch. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid uspel v právnom spore so združením obyvateľov, ktoré si ...



13.5.2026 (SITA.sk) - Súd oslobodil "biely balet" od obvinení týkajúcich sa prekročenia hlukových limitov na koncertoch.


Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid uspel v právnom spore so združením obyvateľov, ktoré si sťažovalo na "znečistenie hlukom" spôsobené koncertmi na Štadióne Santiaga Bernabéua. Súd v januári konštatoval, že všetky koncerty vrátane vystúpenia americkej superstar Taylor Swift prekročili povolené limity hluku a naznačil, že tieto rušenia by mohli predstavovať trestný čin.

Tieto konania sa týkali spoločnosti Real Madrid Estádio, prevádzkovateľa ikonického štadióna, ktorý bol znovuotvorený v roku 2023 po prestavbe, ako aj správcu Josého Ángela Sáncheza, pravú ruku šéfa futbalového klubu Florentina Péreza.

Real Madrid vo svojom vyhlásení uviedol, že súd "jasne a rozhodne uznal, že ani José Ángel Sánchez ani spoločnosť Real Madrid Estádio SL nenesú zodpovednosť za žiadny trestný čin v súvislosti s koncertmi na Štadióne Santiaga Bernabéua". Klub tiež zdôraznil, že súd zrušil obvinenia voči nemu a uviedol, že zodpovednosť za dodržiavanie decibelových limitov nesú "spoločnosti organizujúce koncerty".

Tlačové oddelenie madridských súdov pre agentúru AFP uviedlo, že momentálne nemôže verejne komentovať vec, pretože "ešte nie všetky strany boli oboznámené s rozhodnutím".

Rozhodnutie súdu môže byť prvým krokom k tomu, aby klub mohol v budúcnosti opäť organizovať koncerty na štadióne po vylepšení zvukovej izolácie.

Real Madrid investoval do rekonštrukcie štadióna viac než 1,5 miliardy eur a plánoval takto zvýšiť príjmy konaním významných koncertov a ďalších podujatí. Od septembra 2024 sa však mnohé plánované vystúpenia presunuli na štadión Metropolitano, na ktorom hráva konkurenčné Atlético Madrid. Ten sa nachádza mimo centra mesta.


Zdroj: SITA.sk - Padol verdikt v spore týkajúceho sa hluku z koncertov na Štadióne Santiaga Bernabéua. Ako dopadol Real Madrid? © SITA Všetky práva vyhradené.

