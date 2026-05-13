Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Padol verdikt v spore týkajúceho sa hluku z koncertov na Štadióne Santiaga Bernabéua. Ako dopadol Real Madrid?
Súd oslobodil "biely balet" od obvinení týkajúcich sa prekročenia hlukových limitov na koncertoch. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid uspel v právnom spore so združením obyvateľov, ktoré si ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Súd oslobodil "biely balet" od obvinení týkajúcich sa prekročenia hlukových limitov na koncertoch.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid uspel v právnom spore so združením obyvateľov, ktoré si sťažovalo na "znečistenie hlukom" spôsobené koncertmi na Štadióne Santiaga Bernabéua. Súd v januári konštatoval, že všetky koncerty vrátane vystúpenia americkej superstar Taylor Swift prekročili povolené limity hluku a naznačil, že tieto rušenia by mohli predstavovať trestný čin.
Tieto konania sa týkali spoločnosti Real Madrid Estádio, prevádzkovateľa ikonického štadióna, ktorý bol znovuotvorený v roku 2023 po prestavbe, ako aj správcu Josého Ángela Sáncheza, pravú ruku šéfa futbalového klubu Florentina Péreza.
Real Madrid vo svojom vyhlásení uviedol, že súd "jasne a rozhodne uznal, že ani José Ángel Sánchez ani spoločnosť Real Madrid Estádio SL nenesú zodpovednosť za žiadny trestný čin v súvislosti s koncertmi na Štadióne Santiaga Bernabéua". Klub tiež zdôraznil, že súd zrušil obvinenia voči nemu a uviedol, že zodpovednosť za dodržiavanie decibelových limitov nesú "spoločnosti organizujúce koncerty".
Tlačové oddelenie madridských súdov pre agentúru AFP uviedlo, že momentálne nemôže verejne komentovať vec, pretože "ešte nie všetky strany boli oboznámené s rozhodnutím".
Rozhodnutie súdu môže byť prvým krokom k tomu, aby klub mohol v budúcnosti opäť organizovať koncerty na štadióne po vylepšení zvukovej izolácie.
Real Madrid investoval do rekonštrukcie štadióna viac než 1,5 miliardy eur a plánoval takto zvýšiť príjmy konaním významných koncertov a ďalších podujatí. Od septembra 2024 sa však mnohé plánované vystúpenia presunuli na štadión Metropolitano, na ktorom hráva konkurenčné Atlético Madrid. Ten sa nachádza mimo centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - Padol verdikt v spore týkajúceho sa hluku z koncertov na Štadióne Santiaga Bernabéua. Ako dopadol Real Madrid? © SITA Všetky práva vyhradené.
