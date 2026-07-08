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08. júla 2026
Argentínsky obrat proti Egyptu režíroval Messi, Švajčiari sú vo štvrťfinále po 72 rokoch – VIDEO
Poznáme kompletnú osmičku štvrťfinalistov na MS 2026 vo futbale. Osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale ukázalo, že najobľúbenejšej hre na svete dominuje Európa. Šesť európskych zástupcov a len ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Poznáme kompletnú osmičku štvrťfinalistov na MS 2026 vo futbale.
Osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale ukázalo, že najobľúbenejšej hre na svete dominuje Európa. Šesť európskych zástupcov a len po jednom z Afriky a Južnej Ameriky sa prebojovalo do štvrťfinále.
Jediným juhoamerickým tímom je Argentína. Obhajca predviedol proti Egyptu skvelú otočku z 0:2 na 3:2 a s kapitánom Lionelom Messim stále sníva o zisku štvrtého titulu majstra sveta.
Argentína sa zároveň stále môže stať prvým tímom, ktorý obháji titul majstra sveta od roku 1962. Vtedy sa to podarilo Brazílii so zlatou generáciou okolo Pelého. Osmičku štvrťfinalistov doplnilo a najbližším súperom Argentíny sa stalo Švajčiarsko po zvládnutom penaltovom rozstrele proti Kolumbii 4:3. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa hralo bez gólov.
Argentína proti Egyptu predviedla v Atlante víťazný obrat, ktorý vojde do histórie futbalu. Prvý polčas vôbec nenaznačoval, že sa poučila z nevábneho výkonu v 1/16 finále proti Kapverdám.
Úvodný gól zápasu v podaní egyptského obrancu Yassera Ibrahima a najmä nepremenený pokutový kop Lionela Messiho dávali tušiť, že prechádzka rozkvitnutým sadom to rozhodne nebude. A keď Mostafa Ziko v 67. min pridal egyptský gól, na displeji fanúšikov Argentíny zasvietil stav najvyššej pohotovosti.
Potom však prišiel vskutku veľkolepý obrat, ktorý režíroval Lionel Messi. Najprv v 79. min posadil center na hlavu Cristiana Romera a stopér Tottenhamu ako prvý zrušil čaro dovtedy vynikajúceho Mostafu Shobeira v bránke Egypta.
O štyri minúty neskôr Messi aj s pomocou brvna egyptskej bránky vyrovnal na 2:2 a v druhej minúte nadstaveného času stredopoliar Chelsea Enzo Fernádez po centri Lisandra Martíneza dovŕšil 13-minútový obrat obhajcu titulu. Roztrpčení Egypťania v nadstavenom čase neudržali nervy a videli až päť žltých kariet z rúk francúzskeho rozhodcu Francoisa Letexiera.
"Po tomto góle som túžil od majstrovstiev sveta v Katare. Úprimne, ďakujem Bohu, že môžem zažiť tieto chvíle, cítim sa privilegovaný. Chcem tiež vyzdvihnúť svojich spoluhráčov - máme fenomenálnu skupinu futbalistov. Tento tím sa nikdy nevzdáva bez ohľadu na to, aké ťažké sú okolnosti," uviedol Enzo Fernández.
V kanadskom Vancouvri Švajčiari vydreli historicky prvý postup do štvrťfinále MS od roku 1954, hoci v riadnom hracom čase aj v predĺžení si vypracovali menej príležitostí na skórovanie ako ich súper.
Kolumbijčania však ani raz neprekonali skvelého Gregora Kobela, brankár Dortmundu sa vyznamenal najmä pri šanciach Gustava Piuertu a Jamintona Campaza. V penaltovom rozstrele Kobel rozhodujúcim spôsobom zneškodnil pokus Cucha Hernándeza a keď Rubén Vargas uspel, európsky zástupca sa tešil z postupu do najlepšej osmičky MS 2026.
"Ešte nám to poriadne nedochádza, ale sme v osmičke najlepších na svete. Snažili sme sa na maximum a som rád, že som mohol pomôcť tímu. Dali sme do toho všetko a bojovali sme viac ako 120 minút. Teraz sme sa zapísali do histórie. Pred penaltou som cítil pozitívnu energiu a toto je odmena," uviedol Vargas v jednej z prvých reakcií po zápase.
Na majstrovstvách sveta je na programe prvý voľný deň. Vo štvrtok 9. júla odohrajú prvé štvrťfinále, od 22.00 h SELČ vo Foxborough nastúpia proti sebe futbalisti Maroka a Francúzska. Nasledovať budú súboje Španielsko - Belgicko (10. 7.), Nórsko - Anglicko (11. 7.) a Argentína - Švajčiarsko (12. 7.).
Výsledky utorkových zápasov osemfinále na MS 2026 vo futbale:
Argentína - Egypt 3:2 (0:1)
Kolumbia - Švajčiarsko 0:0 po predĺž., 3:4 na strely zo značky pokutového kopu
Program štvrťfinále:
Francúzsko - Maroko (9. 7./ 22.00 h SELČ, Foxborough)
Španielsko - Belgicko (10. 7./ 21.00 h SELČ, Inglewood)
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Argentína - Švajčiarsko (12. 7. / 3.00 h SELČ, Kansas City)
Zdroj: SITA.sk - Argentínsky obrat proti Egyptu režíroval Messi, Švajčiari sú vo štvrťfinále po 72 rokoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale ukázalo, že najobľúbenejšej hre na svete dominuje Európa. Šesť európskych zástupcov a len po jednom z Afriky a Južnej Ameriky sa prebojovalo do štvrťfinále.
Jediným juhoamerickým tímom je Argentína. Obhajca predviedol proti Egyptu skvelú otočku z 0:2 na 3:2 a s kapitánom Lionelom Messim stále sníva o zisku štvrtého titulu majstra sveta.
Argentína sa zároveň stále môže stať prvým tímom, ktorý obháji titul majstra sveta od roku 1962. Vtedy sa to podarilo Brazílii so zlatou generáciou okolo Pelého. Osmičku štvrťfinalistov doplnilo a najbližším súperom Argentíny sa stalo Švajčiarsko po zvládnutom penaltovom rozstrele proti Kolumbii 4:3. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa hralo bez gólov.
Nepremenil pokutový kop
Argentína proti Egyptu predviedla v Atlante víťazný obrat, ktorý vojde do histórie futbalu. Prvý polčas vôbec nenaznačoval, že sa poučila z nevábneho výkonu v 1/16 finále proti Kapverdám.
Úvodný gól zápasu v podaní egyptského obrancu Yassera Ibrahima a najmä nepremenený pokutový kop Lionela Messiho dávali tušiť, že prechádzka rozkvitnutým sadom to rozhodne nebude. A keď Mostafa Ziko v 67. min pridal egyptský gól, na displeji fanúšikov Argentíny zasvietil stav najvyššej pohotovosti.
Potom však prišiel vskutku veľkolepý obrat, ktorý režíroval Lionel Messi. Najprv v 79. min posadil center na hlavu Cristiana Romera a stopér Tottenhamu ako prvý zrušil čaro dovtedy vynikajúceho Mostafu Shobeira v bránke Egypta.
13-minútový obrat
O štyri minúty neskôr Messi aj s pomocou brvna egyptskej bránky vyrovnal na 2:2 a v druhej minúte nadstaveného času stredopoliar Chelsea Enzo Fernádez po centri Lisandra Martíneza dovŕšil 13-minútový obrat obhajcu titulu. Roztrpčení Egypťania v nadstavenom čase neudržali nervy a videli až päť žltých kariet z rúk francúzskeho rozhodcu Francoisa Letexiera.
"Po tomto góle som túžil od majstrovstiev sveta v Katare. Úprimne, ďakujem Bohu, že môžem zažiť tieto chvíle, cítim sa privilegovaný. Chcem tiež vyzdvihnúť svojich spoluhráčov - máme fenomenálnu skupinu futbalistov. Tento tím sa nikdy nevzdáva bez ohľadu na to, aké ťažké sú okolnosti," uviedol Enzo Fernández.
V kanadskom Vancouvri Švajčiari vydreli historicky prvý postup do štvrťfinále MS od roku 1954, hoci v riadnom hracom čase aj v predĺžení si vypracovali menej príležitostí na skórovanie ako ich súper.
Skvelý Kobel
Kolumbijčania však ani raz neprekonali skvelého Gregora Kobela, brankár Dortmundu sa vyznamenal najmä pri šanciach Gustava Piuertu a Jamintona Campaza. V penaltovom rozstrele Kobel rozhodujúcim spôsobom zneškodnil pokus Cucha Hernándeza a keď Rubén Vargas uspel, európsky zástupca sa tešil z postupu do najlepšej osmičky MS 2026.
"Ešte nám to poriadne nedochádza, ale sme v osmičke najlepších na svete. Snažili sme sa na maximum a som rád, že som mohol pomôcť tímu. Dali sme do toho všetko a bojovali sme viac ako 120 minút. Teraz sme sa zapísali do histórie. Pred penaltou som cítil pozitívnu energiu a toto je odmena," uviedol Vargas v jednej z prvých reakcií po zápase.
Na majstrovstvách sveta je na programe prvý voľný deň. Vo štvrtok 9. júla odohrajú prvé štvrťfinále, od 22.00 h SELČ vo Foxborough nastúpia proti sebe futbalisti Maroka a Francúzska. Nasledovať budú súboje Španielsko - Belgicko (10. 7.), Nórsko - Anglicko (11. 7.) a Argentína - Švajčiarsko (12. 7.).
Výsledky utorkových zápasov osemfinále na MS 2026 vo futbale:
Argentína - Egypt 3:2 (0:1)
Kolumbia - Švajčiarsko 0:0 po predĺž., 3:4 na strely zo značky pokutového kopu
Program štvrťfinále:
Francúzsko - Maroko (9. 7./ 22.00 h SELČ, Foxborough)
Španielsko - Belgicko (10. 7./ 21.00 h SELČ, Inglewood)
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Argentína - Švajčiarsko (12. 7. / 3.00 h SELČ, Kansas City)
Zdroj: SITA.sk - Argentínsky obrat proti Egyptu režíroval Messi, Švajčiari sú vo štvrťfinále po 72 rokoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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