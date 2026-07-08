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08. júla 2026
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu pred stretnutím Trumpa so Zelenským na samite NATO
Pri nočných úderoch zahynuli najmenej dve osoby, ďalší ľudia utrpeli zranenia v Kyjeve, Mykolajivskej, Dnepropetrovskej aj Záporožskej oblasti. Rusko v noci na stredu ...
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Rusko v noci na stredu pokračovalo v útokoch na viaceré oblasti Ukrajiny. Pri ostreľovaní zahynuli najmenej dve osoby a ďalší utrpeli zranenia.
K útokom došlo len niekoľko hodín pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare.
Rusi zabili matku s dcérou
V Kyjeve bolo podľa novinárov AFP počuť sériu silných explózií ešte pred vyhlásením leteckého poplachu. Starosta Vitalij Kličko informoval o požiaroch skladov a ďalších budov po raketových zásahoch. Záchranné zložky neskôr oznámili dvoch zranených.
Najtragickejšie následky mal útok v Mykolajivskej oblasti na juhu krajiny, kde pri zásahu navádzanými bombami zahynuli matka s dcérou. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia.
Viacero zranených
Po štyroch zranených hlásila Dnepropetrovská oblasť, ďalší dvaja ľudia boli zranení v Záporožskej oblasti a dvaja v Charkove.
Ruské útoky nasledujú po pondelkovom bombardovaní Ukrajiny, pri ktorom zahynulo 30 ľudí. Zelenskyj pred stretnutím s Trumpom opätovne vyzval spojencov na posilnenie protivzdušnej obrany.
Ukrajina podľa neho čelí nedostatku rakiet na ničenie balistických striel, ktoré Rusko v poslednom období využíva čoraz intenzívnejšie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu pred stretnutím Trumpa so Zelenským na samite NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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