Berlín bol dejiskom veľkej demonštrácie proti ruskej invázii na Ukrajinu, protestovalo približne stotisíc ľudí

27.2.2022 - Približne 100-tisíc ľudí prišlo v Berlíne na demonštráciu proti ruskej invázii na Ukrajinu a na prejav solidarity s ukrajinským ľudom.Polícia informovala, že veľké davy zaplnili oblasť pri Brandenburskej bráne, ktorá bola pôvodne na demonštráciu vyčlenená, a preto pre demonštrantov vyčlenili ďalší priestor.Nedeľňajší protest bol pokojný, pričom naň prišli mnohé rodiny s deťmi. Ľudia na prejavenie podpory mávali modro-žltými ukrajinskými vlajkami.Niektorí niesli transparenty so sloganmi „Ruky preč od Ukrajiny" a „Putin choď sa liečiť a nechaj Ukrajinu a svet na pokoji".Beate Schmidová, ktorá pracuje v Berlíne ako vedkyňa, povedala, že úzko spolupracuje s akademikmi na Ukrajine. „Ich synovia a bratia a manželia sú dnes povolávaní do armády, aby bojovali proti Rusom," uviedla. „Je to také smutné. Jednoducho neuveriteľné."