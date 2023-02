Berlusconi: Ak by som bol premiérom, so Zelenským by som sa nestretol

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi by sa nestretol s Volodymyrom Zelenským, ak by bol stále predsedom vlády, pretože ukrajinského prezidenta považuje za zodpovedného z rozpútania vojny s Ruskom.





"Nikdy by som nehovoril so Zelenským, pretože sme svedkami ničenia jeho krajiny a vraždenia jej vojakov a civilistov," povedal 86-ročný Berlusconi podľa agentúry Reuters novinárom po tom, ako odovzdal svoj hlas v regionálnych voľbách v Lombardsku.Berlusconi si myslí, že ak by Zelenskyj prestal útočiť na dve "autonómne republiky" v Donbase, k vojne by nedošlo. "Takže správanie tohto pána hodnotím veľmi, veľmi negatívne," vyhlásil.Na Spojené štáty Berlusconi naliehal, aby vyvinuli tlak na Zelenského a pohrozili mu zastavením dodávok zbraní. Zároveň prisľúbil masívny program pomoci, ak bude Ukrajina súhlasiť s okamžitým prímerím.Berlusconi, líder konzervatívnej strany Forza Italia (Vpred Taliansko), ktorá je súčasťou koaličnej vlády premiérky Giorgie Meloniovej, sa do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári často chválil svojím priateľstvom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V septembri 2022 vyvolal pobúrenie, keď povedal, že Putin bol do vojny dotlačený a do vlády v Kyjeve chce dostať "slušných ľudí".Meloniová v piatok obvinila Paríž z ohrozenia jednoty EÚ, keď zorganizoval stretnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Olafa Scholza so Zelenským, na ktorom neboli prítomní ostatní európski spojenci. Zároveň uviedla, že podpora Ukrajiny zo strany talianskej vlády je "pevná a rozhodná", ako je to jednoznačne uvedené v jej programe a ako to potvrdili všetky doterajšie hlasovania v parlamente.