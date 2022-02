Boris Kollár sa na hraniciach pýtal, čo chýba utečencom. Kancelária NR SR poskytne ubytovanie

Chýba technické vybavenie

Ukrajincov ubytujú v zariadení Kancelárie NR SR

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) uviedol, že na hraniciach zisťoval, čo na hraničných priechodoch utečencom z Ukrajiny chýba. Uviedol to na tlačovej besede na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.Do pomoci utečencom sa zapojili aj viaceré charitatívne organizácie ako Maltézska pomoc, Červený kríž či Gréckokatolícka charita.„Potrebujeme sociálne zariadenia, potrebujeme jednotného koordinátora, ktorý skoordinuje všetky ostatné zložky ako sú župy alebo okresy alebo sociálnych pracovníkov a podobne," uviedol Kollár. Doplnil, že chýba aj rôzne technické vybavenie či napríklad aj miesta na parkovanie. Za potrebné považuje tiež posilniť Generálny konzulát SR v Užhorode.Z iniciatívy NR SR na hraničný priechod priviezli členovia hnutia Sme rodina autobus. S pomocou gréckokatolíckej charity poskytnú utečencom odvoz do Bratislavy a ubytovanie im poskytnú v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej - Papierničke, ktorého kapacita je 150 lôžok.„Som veľmi rád, že to môžem priamo vidieť a môžem to tlmočiť ďalej na koaličnej rade," uzavrel Kollár.