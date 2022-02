Nemecko reaguje na kritiku, zvyšuje svoje výdavky na obranu a pošle zbrane Ukrajine

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že jeho krajina vyčleňuje 100 miliárd eur do špeciálneho fondu pre ozbrojené sily. Svoje výdavky na obranu tak zvyšuje nad 2 percentá hrubého domáceho produktu.Kancelár na mimoriadnej schôdzi nemeckého parlamentu v nedeľu v Berlíne povedal, že je jasné, že „musíme významne investovať do bezpečnosti našej krajiny v záujme ochrany našej slobody a našej demokracie".Nemecko je terčom kritiky, že primerane neinvestuje do svojej obrany a nerobí dostatok v rámci reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu. V sobotu večer nemecká vláda oznámila, že pošle zbrane a ďalšie dodávky priamo Ukrajine, aby pomohla armáde krajiny čeliť invázii ruských síl.