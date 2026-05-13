 24hod.sk    Zo zahraničia

13. mája 2026

Bosnianska polícia zadržala šesť mužov podozrivých zo zneužívania detí cez sociálne siete


Vyšetrovatelia pri raziách v severovýchodnej Bosne zaistili počítače, mobilné telefóny aj ďalšie dátové nosiče.



13.5.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia pri raziách v severovýchodnej Bosne zaistili počítače, mobilné telefóny aj ďalšie dátové nosiče. 

Bosnianska a srbská polícia v stredu pri spoločnej operácii zadržali šesť mužov podozrivých z výroby a šírenia materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Informovalo o tom ministerstvo vnútra Republiky srbskej, teda srbskej entity Bosny a Hercegoviny.



Podrobné pokyny


Podľa vyšetrovateľov skupina cez sociálne siete kontaktovala deti vo veku 13 a 14 rokov a nabádala ich na vytváranie detskej pornografie.


Polícia uviedla, že podozriví žiadali maloletých, aby sa fotografovali bez oblečenia, pričom im dávali podrobné pokyny, ako majú fotografovať intímne časti tela.


Skupina je zároveň podozrivá z pokusov organizovať stretnutia s deťmi s cieľom sexuálneho styku.



Rozsiahle razie


Zadržaní, medzi ktorými je päť občanov Bosny a Hercegoviny a jeden občan Srbska, skončili vo vyšetrovacej väzbe.


Polícia vykonala razie na štyroch miestach v severovýchodnej Bosne vrátane objektov využívaných podozrivými.


Vyšetrovatelia zaistili počítače, mobilné telefóny, tablety, pamäťové karty aj ďalšie zariadenia na uchovávanie dát. Úrady zatiaľ nezverejnili počet obetí ani podrobnosti o ďalších možných zadržaniach.




Zdroj: SITA.sk - Bosnianska polícia zadržala šesť mužov podozrivých zo zneužívania detí cez sociálne siete © SITA Všetky práva vyhradené.

