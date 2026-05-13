Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Sudkyňa Záleská čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu, šéf ŠTS Truban žiada jej odvolanie z funkcie
Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu. Ako informoval denník Sme, podal ho predseda ŠTS Michal Truban.
Dôvodom je podľa denníka kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a tiež ďalšie tri prípady, ktoré Záleská riešila. Truban v návrhu žiada najprísnejší možný trest, teda odvolanie z funkcie sudcu.
Disciplinárny návrh na Záleskú
„Denník Sme má Trubanov návrh k dispozícii. Vyplýva z neho, že šéf špecializovaného súdu používa rovnaké argumenty, aké zazneli aj na tlačovke (predsedu vlády Roberta Fica). Na tej útočili na sudkyňu okrem premiéra aj obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a advokát Marek Para,“ uviedlo Sme. Samotná sudkyňa v reakcii uviedla, že návrh považuje za šikanózny a bude sa proti nemu brániť.
Denník Sme pripomína, že Truban na Záleskú už po nástupe do funkcie predsedu súdu jeden disciplinárny návrh podal. Najvyšší správny súd ho riešil spolu s disciplinárnym návrhom, ktorý na Záleskú podávala predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Negatívny postoj voči sudkyni
Prípad sa skončil čiastočným uznaním viny, za čo koncom vlaňajška dostala sudkyňa ako trest zníženie platu o 20 percent na dobu štyroch mesiacov. Už vtedy žiadal Truban preradenie Záleskej na súd nižšieho stupňa. Disciplinárka odhalila negatívny postoj predsedu voči sudkyni.
"Truban o Záleskej hovoril ako o „známej prieťahárke“ a disciplinárnemu senátu vysvetľoval, že ďalšie pôsobenie Záleskej na špecializovanom súde považuje za „neakceptovateľné a neudržateľné“," dodal denník.
Zdroj: SITA.sk - Sudkyňa Záleská čelí ďalšiemu disciplinárnemu návrhu, šéf ŠTS Truban žiada jej odvolanie z funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
