|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oliver
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júla 2026
Bude jeho nasledujúca sezóna posledná v NHL? Ovečkin sa vyjadril o budúcnosti
Tagy: NHL Stanleyho pohár
Legendárny ruský ostrostrelec sa sústredí na návrat do Capitals bez záväzkov o budúcnosti. Najlepší strelec histórie zámorskej hokejovej NHL ruský útočník Alexander Ovečkin, ktorý podpísal ...
Zdieľať
7.7.2026 (SITA.sk) - Legendárny ruský ostrostrelec sa sústredí na návrat do Capitals bez záväzkov o budúcnosti.
Najlepší strelec histórie zámorskej hokejovej NHL ruský útočník Alexander Ovečkin, ktorý podpísal kontrakt na jeden rok s Washington Capitals, odmietol potvrdiť, či sezóna 2026/2027 bude jeho posledná v kariére.
Ruská superhviezda, ktorá v septembri oslávi 41 rokov, si zabezpečila zmluvu v hodnote 4,25 milióna dolárov plus možné bonusy až 4,75 milióna. Pred sebou má 22. sezónu v profilige vo farbách Caps. Pred ňou si necháva otvorené možnosti na prípadné pokračovanie kariéry.
"Uvidíme. Teraz sa sústredím na návrat do Washingtonu a chcem ukázať, že som stále dobrý hráč a môžem tímu pomôcť víťaziť," povedal Ovečkin.
Moskvčan, ktorý v NHL nastrieľal rekordných 929 gólov v 1573 zápasoch, sa s manželkou rozprával o svojej športovej budúcnosti. "Hovoril som s ňou a zhodli sme sa, že si zahrám ešte rok alebo dva, neviem. Stále môžem hrať, priniesť energiu do kabíny aj na ľad a dať, čo môžem," povedal s úsmevom.
Ovečkin v minulej sezóne zaznamenal 32 gólov a 32 asistencií, no jeho budúce plány zostávajú neisté. "Minulá sezóna bola emocionálne náročná so všetkými výmenami a situáciami v tíme," uviedol kapitán Capitals.
Klub z Washingtonu počas leta doplnil káder výmenami trojnásobného 30-gólového útočníka Jordana Kyróa a Alexa Tucha, ako aj podpisom niekdajšieho kapitána Columbusu Boonea Jennera na štyri roky. "Nemôžem sa dočkať sezóny. Náš tím je kandidát na zisk Stanleyho pohára. Podpísali sme nových hráčov, vykonali výmeny... máme veľkú hĺbku kádra. Som veľmi nadšený za tím i fanúšikov. Na papieri je náš tím jeden z najlepších, ale teraz musíme pracovať na Stanleyho pohári," vyhlásil Ovečkin.
Rus je pripravený zvládnuť tlak možnej symbolickej rozlúčkovej sezóny. "Budem mať 41 rokov. Počas rokov som niesol veľa tlaku. Zameriam sa na hru a pomoc tímu k víťazstvu. Každý ma vítal späť a povedal, že je nadšený. Bolo to pre mňa veľmi emocionálne. Znamená to, že veľa ľudí chce vidieť ma hrať. Som skúsený, zvládnem to na vysokej úrovni a netreba tomu venovať veľkú pozornosť," pokračoval.
Majiteľ klubu Ted Leonsis vníma nadchádzajúcu sezónu ako "znovuzrodenie" tímu: "Všetci cítili prázdnotu po tom, ako sme nepostúpili do play-off. Všetci sme sa zaviazali vrátiť sa a bojovať o to. Bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sa Alex sústredil na zostavenie silného tímu a Stanleyho pohár."
Zdroj: SITA.sk - Bude jeho nasledujúca sezóna posledná v NHL? Ovečkin sa vyjadril o budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší strelec histórie zámorskej hokejovej NHL ruský útočník Alexander Ovečkin, ktorý podpísal kontrakt na jeden rok s Washington Capitals, odmietol potvrdiť, či sezóna 2026/2027 bude jeho posledná v kariére.
Ruská superhviezda, ktorá v septembri oslávi 41 rokov, si zabezpečila zmluvu v hodnote 4,25 milióna dolárov plus možné bonusy až 4,75 milióna. Pred sebou má 22. sezónu v profilige vo farbách Caps. Pred ňou si necháva otvorené možnosti na prípadné pokračovanie kariéry.
"Uvidíme. Teraz sa sústredím na návrat do Washingtonu a chcem ukázať, že som stále dobrý hráč a môžem tímu pomôcť víťaziť," povedal Ovečkin.
Moskvčan, ktorý v NHL nastrieľal rekordných 929 gólov v 1573 zápasoch, sa s manželkou rozprával o svojej športovej budúcnosti. "Hovoril som s ňou a zhodli sme sa, že si zahrám ešte rok alebo dva, neviem. Stále môžem hrať, priniesť energiu do kabíny aj na ľad a dať, čo môžem," povedal s úsmevom.
Ovečkin v minulej sezóne zaznamenal 32 gólov a 32 asistencií, no jeho budúce plány zostávajú neisté. "Minulá sezóna bola emocionálne náročná so všetkými výmenami a situáciami v tíme," uviedol kapitán Capitals.
Klub z Washingtonu počas leta doplnil káder výmenami trojnásobného 30-gólového útočníka Jordana Kyróa a Alexa Tucha, ako aj podpisom niekdajšieho kapitána Columbusu Boonea Jennera na štyri roky. "Nemôžem sa dočkať sezóny. Náš tím je kandidát na zisk Stanleyho pohára. Podpísali sme nových hráčov, vykonali výmeny... máme veľkú hĺbku kádra. Som veľmi nadšený za tím i fanúšikov. Na papieri je náš tím jeden z najlepších, ale teraz musíme pracovať na Stanleyho pohári," vyhlásil Ovečkin.
Rus je pripravený zvládnuť tlak možnej symbolickej rozlúčkovej sezóny. "Budem mať 41 rokov. Počas rokov som niesol veľa tlaku. Zameriam sa na hru a pomoc tímu k víťazstvu. Každý ma vítal späť a povedal, že je nadšený. Bolo to pre mňa veľmi emocionálne. Znamená to, že veľa ľudí chce vidieť ma hrať. Som skúsený, zvládnem to na vysokej úrovni a netreba tomu venovať veľkú pozornosť," pokračoval.
Majiteľ klubu Ted Leonsis vníma nadchádzajúcu sezónu ako "znovuzrodenie" tímu: "Všetci cítili prázdnotu po tom, ako sme nepostúpili do play-off. Všetci sme sa zaviazali vrátiť sa a bojovať o to. Bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sa Alex sústredil na zostavenie silného tímu a Stanleyho pohár."
Zdroj: SITA.sk - Bude jeho nasledujúca sezóna posledná v NHL? Ovečkin sa vyjadril o budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL Stanleyho pohár
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého
FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého