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 24hod.sk    Šport

07. júla 2026

Vietnamská polícia rozbila stávkové gangy, ktoré počas MS 2026 „otočili“ cez 100 miliónov eur


Tagy: MS vo futbale 2026

Polícia vo Vietname zatkla 85 osôb v súvislosti s rozsiahlymi nelegálnymi stávkami počas futbalového svetového šampionátu. Vietnamská polícia zatkla 85 ľudí napojených na dva "mimoriadne ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - Polícia vo Vietname zatkla 85 osôb v súvislosti s rozsiahlymi nelegálnymi stávkami počas futbalového svetového šampionátu.


Vietnamská polícia zatkla 85 ľudí napojených na dva "mimoriadne veľké" stávkové gangy v rámci boja vlády proti nelegálnemu hazardu počas majstrovstiev sveta vo futbale. Online hazard je v komunistickej krajine zakázaný, no lukratívne nelegálne operácie sú rozšírené, čo vedie k periodickým raziám, najmä počas medzinárodných športových udalostí.

Razia na konci júna cielila na dva gangy s "mimoriadne veľkým rozsahom operácií" a "vysokou úrovňou hierarchie a prísnou kontrolou", uviedla polícia v Ho Či Minovom Meste prostredníctvom tlačovej správy.

Od októbra gangy zaznamenali nelegálne transakcie odhadom v hodnote 133 miliónov dolárov (cca 116 miliónov eur, pozn.), stojí ďalej v správe. Vedúci spomenutých gangov priznali, že poskytovali stávky "hlavne osobám z Kambodže, tieto účty rozdeľovali medzi rôznych agentov".

Ministerstvo verejnej bezpečnosti Vietnamu minulý týždeň informovalo, že polícia rozbila 73 nelegálnych hazardných prevádzok po celej krajine, pričom za prvých 20 dní futbalového svetového šampionátu zatkla 346 podozrivých osôb zapojených do nelegálnych stávok a podobných futbalových hier.

"Transakčné peniaze v týchto prípadoch dosiahli tisíce miliárd dongov (stovky miliónov eur)," povedal plukovník Bui Tuan Anh z ministerstva verejnej bezpečnosti.

Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale hostia Kanada, Mexiko a Spojené štáty, pričom finálový zápas je naplánovaný na 19. júla.


Zdroj: SITA.sk - Vietnamská polícia rozbila stávkové gangy, ktoré počas MS 2026 „otočili“ cez 100 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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