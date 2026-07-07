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 24hod.sk    Šport

07. júla 2026

FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého


Tagy: MS vo futbale 2026

FIFA vyjadruje plnú dôveru arbitrovi, ktorý stojí v centre kontroverzie ohľadom zrušeného dištancu pre vylúčeného amerického útočníka Folarina Baloguna. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ...



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wcup_us_balogun_soccer_77617 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - FIFA vyjadruje plnú dôveru arbitrovi, ktorý stojí v centre kontroverzie ohľadom zrušeného dištancu pre vylúčeného amerického útočníka Folarina Baloguna.


Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyjadrila podporu brazílskemu rozhodcovi Raphaelovi Clausovi, ktorý sa ocitol v centre kontroverzie po červenej karte udelenej americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi v šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Bosne a Hercegovine. Arbitra označil americký prezident Donald Trump za „veľmi podozrivého“, no FIFA mu vyjadrila absolútnu obhajobu a podčiarkla jeho profesionalitu a integritu.

Claus ukázal Balogunovi červenú kartu, ktorá vyvolala rozsiahle diskusie. Trump potom naliehal na FIFA, aby prehodnotila jednozápasový dištanc pre útočníka. FIFA následne rozhodla o zmiernení trestu, čo umožnilo Balogunovi nastúpiť v pondelkovom osemfinále v Seattli proti Belgicku (1:4), rozhodnutie však vyvolalo vlnu kritiky.

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"Tento rozhodca je trochu podozrivý, ak sa pozriete na jeho minulosť. Nechcem vytvárať kontroverziu, ale je to veľmi podozrivé. Urobil rozhodnutie, ktorému nikto nemohol uveriť,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome.

Tieto poznámky už kritizovala Brazílska futbalová konfederácia (CBF), ktorá uviedla, že "v pozadí Clausa nie je nič, čo by dávalo dôvod na podozrenie".

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Šéf komisie rozhodcov FIFA Pierluigi Collina potvrdil, že Claus je kľúčový člen rozhodcovského zboru na majstrovstvách sveta. "Raphael Claus rozhoduje na svojich druhých majstrovstvách sveta po tom, čo pôsobil už v Katare v roku 2022. Je to skúsený a vysoko rešpektovaný rozhodca a plne mu dôverujeme ako spoľahlivému rozhodcovi,“ uviedol Collina.


Zdroj: SITA.sk - FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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