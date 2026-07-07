|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oliver
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júla 2026
FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého
Tagy: MS vo futbale 2026
FIFA vyjadruje plnú dôveru arbitrovi, ktorý stojí v centre kontroverzie ohľadom zrušeného dištancu pre vylúčeného amerického útočníka Folarina Baloguna. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ...
Zdieľať
7.7.2026 (SITA.sk) - FIFA vyjadruje plnú dôveru arbitrovi, ktorý stojí v centre kontroverzie ohľadom zrušeného dištancu pre vylúčeného amerického útočníka Folarina Baloguna.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyjadrila podporu brazílskemu rozhodcovi Raphaelovi Clausovi, ktorý sa ocitol v centre kontroverzie po červenej karte udelenej americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi v šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Bosne a Hercegovine. Arbitra označil americký prezident Donald Trump za „veľmi podozrivého“, no FIFA mu vyjadrila absolútnu obhajobu a podčiarkla jeho profesionalitu a integritu.
Claus ukázal Balogunovi červenú kartu, ktorá vyvolala rozsiahle diskusie. Trump potom naliehal na FIFA, aby prehodnotila jednozápasový dištanc pre útočníka. FIFA následne rozhodla o zmiernení trestu, čo umožnilo Balogunovi nastúpiť v pondelkovom osemfinále v Seattli proti Belgicku (1:4), rozhodnutie však vyvolalo vlnu kritiky.
"Tento rozhodca je trochu podozrivý, ak sa pozriete na jeho minulosť. Nechcem vytvárať kontroverziu, ale je to veľmi podozrivé. Urobil rozhodnutie, ktorému nikto nemohol uveriť,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome.
Tieto poznámky už kritizovala Brazílska futbalová konfederácia (CBF), ktorá uviedla, že "v pozadí Clausa nie je nič, čo by dávalo dôvod na podozrenie".
Šéf komisie rozhodcov FIFA Pierluigi Collina potvrdil, že Claus je kľúčový člen rozhodcovského zboru na majstrovstvách sveta. "Raphael Claus rozhoduje na svojich druhých majstrovstvách sveta po tom, čo pôsobil už v Katare v roku 2022. Je to skúsený a vysoko rešpektovaný rozhodca a plne mu dôverujeme ako spoľahlivému rozhodcovi,“ uviedol Collina.
Zdroj: SITA.sk - FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyjadrila podporu brazílskemu rozhodcovi Raphaelovi Clausovi, ktorý sa ocitol v centre kontroverzie po červenej karte udelenej americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi v šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Bosne a Hercegovine. Arbitra označil americký prezident Donald Trump za „veľmi podozrivého“, no FIFA mu vyjadrila absolútnu obhajobu a podčiarkla jeho profesionalitu a integritu.
Claus ukázal Balogunovi červenú kartu, ktorá vyvolala rozsiahle diskusie. Trump potom naliehal na FIFA, aby prehodnotila jednozápasový dištanc pre útočníka. FIFA následne rozhodla o zmiernení trestu, čo umožnilo Balogunovi nastúpiť v pondelkovom osemfinále v Seattli proti Belgicku (1:4), rozhodnutie však vyvolalo vlnu kritiky.
"Tento rozhodca je trochu podozrivý, ak sa pozriete na jeho minulosť. Nechcem vytvárať kontroverziu, ale je to veľmi podozrivé. Urobil rozhodnutie, ktorému nikto nemohol uveriť,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome.
Tieto poznámky už kritizovala Brazílska futbalová konfederácia (CBF), ktorá uviedla, že "v pozadí Clausa nie je nič, čo by dávalo dôvod na podozrenie".
Šéf komisie rozhodcov FIFA Pierluigi Collina potvrdil, že Claus je kľúčový člen rozhodcovského zboru na majstrovstvách sveta. "Raphael Claus rozhoduje na svojich druhých majstrovstvách sveta po tom, čo pôsobil už v Katare v roku 2022. Je to skúsený a vysoko rešpektovaný rozhodca a plne mu dôverujeme ako spoľahlivému rozhodcovi,“ uviedol Collina.
Zdroj: SITA.sk - FIFA bráni brazílskeho rozhodcu Clausa, ktorého Trump označil na MS 2026 za podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bude jeho nasledujúca sezóna posledná v NHL? Ovečkin sa vyjadril o budúcnosti
Bude jeho nasledujúca sezóna posledná v NHL? Ovečkin sa vyjadril o budúcnosti
<< predchádzajúci článok
Pogačar už je na Tour de France vo „výnimočnom“ žltom drese
Pogačar už je na Tour de France vo „výnimočnom“ žltom drese