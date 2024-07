Calzona je na hráčov hrdý: Jedinečné nasadenie a prístup

Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona je na hráčov hrdý napriek vypadnutiu v osemfinále ME. "Sokoli" prehrali s Anglickom 1:2 pp, pričom ešte v nadstavení viedli 1:0. Postup medzi najlepšiu osmičku by bol historický úspech a jedno z najväčších prekvapení na turnaji.





Slovákov poslal do vedenia v 25. minúte Ivan Schranz. Brankára Jordana Pickforda prekonal strelou zblízka a zaznamenal tretí gól na podujatí. V druhom polčase mohol v podstate rozhodnúť David Strelec, keď takmer trafil z polovice ihriska odkrytú bránu. Vyrovnávajúci gól nakoniec padol z poslednej akcie zápasu, keď Jude Bellingham predviedol výstavné nožničky. Ďalší presný zásah prišiel hneď na začiatku predĺženia - po štandardnej situácii sa lopta dostala k Harrymu Kaneovi. "Je hrdosť vidieť, keď tím ako náš podá takýto výkon. Môžem len povedať, že pre mňa je veľká hrdosť trénovať ho. Fantastická skupina, jedinečné nasadenie a prístup. Mal som to šťastie, že som sa s týmito chlapcami mohol stretnúť a priniesli mi obrovskú radosť," povedal na tlačovej konferencii Calzona.Jeho tím išiel na ME ako tretí najhorší podľa rebríčka FIFA. V žrebe kvalifikácie bol v piatom výkonnostnom koši. "Na tomto turnaji sme hrali rovnocenne s každým, vždy s útočnou mentalitou. Vytvorili sme si veľa šancí a dnes štatistiky ukázali, že sme mali tri čisté šance proti tímu, o ktorom všetci hovoria, že je jeden z favoritov na víťazstvo na ME. Viem, že chlapci sú z výsledku zničení a veľmi sklamaní, pretože okúsili chuť postupu do štvrťfinále. Som na nich však hrdý," dodal Calzona.Jeho náprotivok Gareth Southgate je pripravený na ďalšiu vlnu kritiky. Angličania síce vyhrali základnú C-skupinu, v riadnom čase však triumfovali len v jednom stretnutí. Hviezdami nabitý tím nepredvádza očakávané výkony a obe jeho víťazstvá boli len o jeden gól. "Viem si predstaviť, ako na to budú všetci reagovať. Napriek tomu, že sme vyhrali. Chceme byť lepší, pred tým sa nebudem skrývať. Ale duša a charakter tam boli, to videl každý," citovala Southgatea agentúra Reuters. Jeho tím bol veľmi blízko k vypadnutiu so súperom, ktorý je o 40 priečok nižšie v rebríčku FIFA. Na tlačovej konferencii skritizoval aj počínanie svojej obrany, ktorá sa trápila v rozohrávke. Poklonu dostala naopak ofenzíva, v ktorej sa zatiaľ gólov presadili len Bellingham a Kane. "Jude dal už dva nesmierne dôležité góly na tomto turnaji. Je to skvelý chlapec. Super sa s ním pracuje, chce odvádzať dobrú prácu," povedal Southgate. Okrem zápasu so Slovenskom strelil 21-ročný stredopoliar aj víťazný gól proti Srbsku (1:0).Calzona pripomenul pred nedeľným stretnutím obrovskú individuálnu kvalitu Anglicka. Varoval, že ak začnú hrať viac tímovo, budú nezdolateľní. "Tých hráčov majú skvelých, tá tímovosť im možno až tak nejde, alebo im nešla. Vnímali sme to tak, že kvalitou donútia súpera hrať z bloku. Centrujú a nám už nezostali sily na pressing. Takto bezprostredne po zápase si nespomínam na ich väčšie šance. 'Heco' tie centre väčšinou pochytal, potom prišla gólová situácia. Klobúk dole pred Bellinghamovým gólom. Potom sa zas lopta odrazila k Harrymu Kaneovi a dal gól. Chýbalo možno trocha šťastia a mohli sme sa tešiť dnes my," zhodnotil kapitán Milan Škriniar. Vrátil sa aj k šanci Strelca z druhého polčasu. "Trocha šťastia možno chýbalo aj vtedy. Bellingahm nechal omylom loptu Davidovi a nepadlo to tam. Potom mu vyšli nožničky a vyšlo to. Mal skvelú sezónu a dnes sa to ukázalo."Jeho tím tlačil na súpera aj po víťaznom góle. Pomerne veľkú časť tvorili hráči z lavičky, no "Albion" sa po presnom zásahu stiahol a strážil si postup. "Bolo to náročné psychicky aj fyzicky, síl už nezostalo veľa. Stále sme sa snažili, keďže Angličania sa úplne stiahli. 'Peki' tam mal šancu, keď mohol skórovať, takže škoda. Chceli sme s tým niečo urobiť, lebo sme cítili, že nám zostalo viac síl ako im," opísal Škriniar.Tím čaká najbližšie C-divízia Ligy národov. Začnú 5. septembra na pôde Estónska a do 19. novembra odohrajú všetkých šesť zápasov skupiny 1. Slováci neboli pôvodne kandidát na postup, no momentálne sú najväčší favorit skupiny, keďže sú ako jediný účastník tohtoročných ME. Okrem Estónska si zmerajú sily aj so Švédskom a Azerbajdžanom. Škriniar však už myslí ďalej, a to na kvalifikáciu na MS 2026, ktorá sa začne v marci. "Pokrok za predošlé roky je určite vidieť. Vieme, na čom treba stavať. Treba dolaďovať detaily, stále sa zlepšovať a to si treba z toho šampionátu odniesť. Vieme hrať vyrovnane s každým súperom - Belgicko a Anglicko sú krajiny so svetovými hráčmi. My môžeme tímovosťou predčiť hocikoho. Teraz musíme pracovať ešte na väčších detailoch, čakajú nás MS, na ktoré chceme určite ísť," dodal slovenský kapitán.