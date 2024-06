ME vo futbale 2024 – výsledky (streda 26. jún 2024)

E-skupina

FRANKFURT NAD MOHANOM

Slovensko - Rumunsko 1:1 (1:1)

Góly: 24. Duda - 37. R. Marin



STUTTGART

Ukrajina - Belgicko 0:0





F-skupina

HAMBURG

Česko - Turecko 1:2 (0:0)

Góly: 66. Souček - 51. Calhanoglu, 90.+ Tosun



GELSENKIRCHEN

Gruzínsko - Portugalsko 2:0 (1:0)

Góly: 2. Kvaratskhelia, 57. Mikautadze (z pok. kopu)





27.6.2024 (SITA.sk) - Stredajšie stretnutia na futbalových majstrovstvách Európy v Nemecku uzavreli skupinovú časť a rozhodli o postupujúcich do osemfinále.Medzi nimi nechýbajú ani Slováci, ktorí vo Frankfurte nad Mohanom remizovali s Rumunmi 1:1 a z E-skupiny postúpili so ziskom štyroch bodov z tretej priečky. Ďalej idú aj Rumuni a aj Belgičania, ktorí remizovali s Ukrajincami 0:0 a svojho súpera "odprevadili domov".V F-skupine už mali portugalskí reprezentanti istotu postupu z 1. priečky a v stredu podľahli výberu Gruzínska 0:2. Spoločne sa tešia z postupu a s nimi aj Turci, ktorí triumfovali nad Čechmi 2:1. Český tím hral od 20. minúte bez vylúčeného Antonína Baráka a aj keď v druhom polčase na vedúci gól Hakana Calhanoglua kontroval vyrovnaním Tomáš Souček, definitívnu bodku za stretnutím dal zásah Cenka Tosuna v nadstavenom čase.Známe je už aj to, že z tretích miest v skupinách sa do osemfinále nedostali Maďari ani Chorváti. Tretia pozícia okrem Slovákov stačila aj tímom Gruzínska, Holandska a Slovinska.