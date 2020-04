Cestovanie po Európe nie je podľa Kurza reálne, Rakúšanom odporúča domáce destinácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok vyjadril názor, že je rozumnejšie plánovať si na toto leto dovolenku len v rámci Rakúska. Občania by podľa neho nemali zatiaľ rátať s tým, že v dohľadnej dobe by mohlo byť reálne slobodné cestovanie po Európe. Kurz vyhlásil, že on sám si plánuje dovolenku v Rakúsku."Môžem odporučiť obyvateľom Rakúska, aby spravili to isté," povedal. Kancelár zároveň potvrdil, že zostáva v platnosti už dávnejšie predstavený harmonogram postupného uvoľňovania opatrení, ktoré vláda prijala v rámci boja proti koronavírusu.Kurzov kabinet tak stále ráta s tým, že už 1. mája sa otvoria takmer všetky obchody a od rovnakého dátumu sa začnú otvárať aj školy. Od polovice mája by potom mohli byť opätovne otvorené už aj reštaurácie a bary a tiež kostoly.Dvojtýždňové rozostupy medzi jednotlivými fázami boli zvolené zámerne, pretože práve 14 dní je čas, dokedy by sa mal vždy prejaviť vplyv nových opatrení na celkovú situáciu okolo koronavírusu. Ak by vláda videla, že počet prípadov nákazy začne zase výraznejšie stúpať, opäť "zatiahne záchrannú brzdu", povedal Kurz.