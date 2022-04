NHL: Chára za NY Islanders v nominácii na Bill Masterton Memorial Trophy

Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA) nominovala slovenského hokejista Zdena Cháru z New Yorku Islanders na Bill Masterton Memorial Trophy. Toto ocenenie udeľuje každoročne hráčovi, ktorý predstavuje kombináciu vytrvalosti, športového ducha a oddanosti hokeju. PHWA o tom informovala v pondelok na svojej oficiálnej stránke.





Z každého z 32 klubov naprieč ligou nominujú miestni novinári PHWA jedného hokejistu. Štyridsaťpäťročný obranca, pre ktorého by bol zisk tejto trofeje v jeho 24. sezóne v zámorskej lige premiérový, reprezentuje Islanders. Do výberu sa dostali napríklad aj brankár Montrealu Candiens Carey Price či útočník Anaheimu Ducks Ryan Getzalf.Chára sa v tomto ročníku vrátil do tímu, ktorý ho draftoval v roku 1996. Na svojom konte má doposiaľ 1652 štartov v zápasoch základnej časti a jeden Stanley Cup, ktorý získal v roku 2011 ako kapitán Bostonu Bruins. V tomto ročníku má na konte trinásť bodov za jeden gól a dvanásť asistencií.