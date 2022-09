Zdeno Chára oznámil koniec kariéry, večer si naposledy zahrá v NHL v drese Bostonu Bruins

Oficiálny koniec kariéry

Nezabudnuteľná éra

Legendárna hokejová kariéra

Dlhodobý líder organizácie

V NHL strelil 209 gólov

Dvojnásobný vicemajster sveta

20.9.2022 -Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa vo veku 45 rokov rozhodol, informoval o tom na svojom instagrame.Definitívne ju uzavrie ako hráč klubu zámorskej NHL Boston Bruins , s ktorým podpíše symbolickú zmluvu na jeden deň. Stane sa tak na pravé poludnie miestneho času, teda"Po 25 sezónach v profesionálnom hokeji, 1680 zápasoch základnej časti NHL, 200 dueloch v play-off o Stanleyho pohár a stovkách medzinárodných zápasov som hrdý na to, že môžem oznámiť svoje rozhodnutie ukončiť kariéru v Národnej hokejovej lige," napísal Chára a pokračoval: "Je mi cťou, že sa dnes môžem vrátiť do TD Garden a podpísať zmluvu na jeden deň s Bostonom Bruins, čím oficiálne ukončím kariéru v tíme, ktorý pre mňa a moju rodinu znamená tak veľa. Jeho súčasťou je mnoho ľudí, ktorí sa podieľali na mojom úspechu, vrátane vás všetkých. Neviem sa dočkať chvíle, keď sa dnes popoludní každému z vás poďakujem."Klub Boston Bruins reagoval na svojom twitteri vyhlásením: "Zdeno, tvoj príchod do Bostonu odštartoval nezabudnuteľnú éru. Tvoje jedinečné vodcovstvo, odhodlanie a charakter formovali kultúru organizácie, ktorá bude pokračovať. Ďakujeme ti za všetko, čo si spravil pre nás tím, organizáciu, naše mesto a náš šport."Trenčiansky rodák Zdeno Chára vstúpil do zámorskej NHL v sezóne 1997/1998 v tíme New York Islanders. Neskôr strávil štyri sezóny v Ottawe Senators a v lete 2006 zamieril do Bostonu. V organizácii Bruins sa stal kapitánom a v ročníku 2010/2011 ju priviedol k zisku Stanleyho pohára. Dva roky predtým ho vyhlásili za najlepšieho obrancu profiligy a získal Norrisovu trofej.V Bostone hral do leta 2020 a hokejistov Bruins priviedol do play-off v jedenástich zo štrnástich sezón v klube. V počte štartov v organizácii je šiesty s 1023 duelmi, tretí je v produktivite obrancov (481 bodov, 148+333) za legendami Rayom Bourquom (1506) a Bobbym Orrom (888)."Mimo ľadu bol Chára dlhodobým lídrom organizácie, bol súčasťou filantropických a komunitných akcií na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Trikrát sa podieľal na akcii Bruins, keď cestoval po viacerých útulkoch po Bostone a na Deň vďakyvzdania im venoval koláče. V spolupráci s niekdajším starostom Martinom Walshom sa podieľal na darovaní 3333 párov ponožiek pre útulky určené ľuďom bez domova," pripomína web Bostonu Bruins mimohokejové aktivity slovenského hokejového velikána.Neskôr potom strávil jednu sezónu vo Washington Capitals a ďalšiu v New Yorku Islanders . V NHL odohral spomenutých 1680 stretnutí s bilanciou 209 gólov, 471 asistencií a 2085 trestných minút. V play-off pridal rovných 200 duelov a v nich 70 bodov (18+52). V sezóne 2021/2022 odohral za NY Islanders spolu 72 duelov základnej časti s bilanciou 2 góly a 12 asistencií."Pre mňa a veľa mladších chlapcov je skvelé, že vidia takých hráčov. Športovcov, ktorí sú absolútni profesionáli a naučia vás, čo je na dlhú kariéru v tejto lige potrebné," povedal podľa webu NHL.com kanadský obranca Adam Pelech, ktorý s Chárom strávil ostatný súťažný ročník.Počas ostatného ročníka bol najstarší hráč v niektorej z piatich hlavných profesionálnych zámorských líg (NHL, NFL, NBA, MLB, MLS). V NHL sa šesťkrát predstavil v Zápase hviezd. V profilige zatiaľ ako jediný hráč absolvoval vo vyraďovacej časti spolu až 14 zápasov číslo sedem.Na klubovej úrovni v Európe hral za Trenčín, Piešťany, Spartu Praha, Färjestad a Lev Praha.Vo farbách slovenskej reprezentácie sa dvakrát stal vicemajstrom sveta (2000 a 2012). Na Slovensku ho dovedna šesťkrát vyhlásili za Hokejistu roka. Predstavil sa aj na ZOH v rokoch 2006, 2010 a 2014. Na Svetovom pohári 2016 bol súčasťou strieborného Tímu Európy.