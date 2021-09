Colours of Ostrava 2022 potvrdzujú Princess Nokia, Hiromi, Fatoumatu Diawara aj Meduzu

Medzi nimi napríklad radikálnu newyorskú raperku Princess Nokia, geniálnu japonskú jazzovú pianistku Hiromi, speváčku Fatoumata Diawara z Mali alebo hviezdy elektronickej hudby Meduza a Bakermat. Z veľkej časti ide o účinkujúcich, ktorí mali vystúpiť na minuloročnom a tohtoročnom festivale, ktorý bol z dôvodu koronavírusovej pandémie presunutý na rok 2022. K už potvrdeným hviezdam Colours of Ostrava 2022 patrí The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP a Wardruna. Vstupenky na rok 2022 sú už v predaji na www.colours.cz.

“Práce na Colours of Ostrava 2022 sa už naplno rozbehli. Sme radi, že popri hlavných hviezdach sa nám podarilo rýchlo znova potvrdiť viacero kvalitných zahraničných kapiel a hudobníkov, ktorí reprezentujú obrovskú šírku žánrov a krajín sveta - od Japonska, cez Mali, Južnú Kóreu, Izrael až po napríklad Írsko, Estónsko alebo Grécko,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Z elektronickej hudby sú novo potvrdení Bakermat (Holandsko), Dardelica (UK), Darkstar (UK), Darzack (Francúzsko), Eelke Kleijn (Holandsko), Gioli & Assia (Taliansko), Giorgia Angiuli (Taliansko), Matias Aguayo (Chile), Meduza (Taliansko) a Shtuby (Izrael), z rocku Ivan & The Parazol (Maďarsko), The Snuts (UK), LIFE (UK) a PENGSHUi (UK), z africkej hudby Fatoumata Diawara (Mali) a Fofoulah (UK/Senegal/Gambie), z world a folk music s viacerými presahmi Anna RF (Izrael), Bazzookas (Holandsko), C.C. White (USA), The Hatters (Rusko), Marina Satti (Řecko), OMIRI (Portugalsko), SuRealistas (Argentina/Taliansko), The Tune (Južná Kórea), Puuluup (Estónsko) a Talisk (Škótsko). Jazz zastúpi Hiromi (Japonsko) a Malox (Izrael), rap Princess Nokia (USA), soul Joel Culpepper (UK), blues Roosevelt Collier (USA), psychedéliu Moon Duo (USA) a indie scénu Anna Wolf (JAR), Chef´Special (Holandsko), Hudson Taylor (Írsko) a Sons of The East (Austrália).

19. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Okrem zahraničných a domácich kapiel ponúkne tradične na viacerých pódiach sprievodný program - medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, či výtvarné inštalácie.

Štvordňové vstupenky na rok 2022 sú v predaji vo festivalovom e-shope, zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 a 2021 platia automaticky aj na budúci rok.

Viac informácií na www.colours.cz.

Princess Nokia - I Like Him

https://www.youtube.com/watch?v=j_rXSJm-7zg

Princess Nokia - Soul Train

https://www.youtube.com/watch?v=HK6r1NKRdUk

Hiromi – I've Got Rhythm

https://www.youtube.com/watch?v=CY5dTBhRxOA

Hiromi Uehara The Trio Project "Desire"

https://www.youtube.com/watch?v=EFeouD2IWSA

Fatoumata Diawara - Bissa

https://www.youtube.com/watch?v=E82BifytoYY

Fatoumata Diawara - Kokoro

https://www.youtube.com/watch?v=0rTIhwCPseY

MEDUZA, Becky Hill, Goodboys - Lose Control

https://www.youtube.com/watch?v=b7kxtIGaNpw

MEDUZA - Paradise ft. Dermot Kennedy