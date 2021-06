Colours of Ostrava 2022 pridávajú na rok 2022 The Killers, Martina Garrixa aj speváčku LP

americkú rockovú superstar The Killers, holandského DJa a jednu z najväčších osobností súčasnej tanečnej hudby Martina Garrixa, americkú speváčku LP a nórsku kapelu Wardruna čerpajúcu zo severskej mytológie. Vstupenky na rok 2022 sú už v predaji na www.colours.cz.

“Určite ide o dobré znamenie a známku optimizmu na medzinárodnej hudobnej scéne, že sa nám takto dlho dopredu darí znova potvrdzovať festivalové zahraničné hviezdy. Ďalšie mená budú určite čoskoro nasledovať, takže fanúšikovia sa majú na čo tešiť,” uisťuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

The Killers sa dnes radia medzi najväčšie festivalové štadionové rockové trháky. Za svoju kariéru predali cez 28 miliónov albumov a získali viaceré hudobné nominácie či ocenenia (vrátane Q Awards, Brit Awards či Grammy). Počnúc debutovým albumom Hot Fuss z roku 2004 sa zároveň zaradili medzi autorov hitových skladieb, ktoré pozná snáď každý - Mr. Brightside, Somebody Told Me alebo All These Things That I've Done. Minulý rok vydali úspešný album Imploding The Mirage, s ktorým taktiež prídu na festival Colours of Ostrava.

Jeden z najlepších súčasných DJs a producentov elektronickej hudby Martin Garrix na seba nedávno upozornil skladbou We Are The People s Bonom a The Edgeom z U2, ktorá sa stala oficialnou piesňou nadchádzajúcich majstrovstiev Európy vo futbale. Aj napriek tomu, že sa Martin Garrix prakticky zo dňa na deň stal DJskou jedničkou (DJ Mag mu v prestížnom rebríčku TOP 100 DJs pridelil prvé miesto už tretíkrát po sebe), nikdy neostal stáť na jednom mieste. Ďalej sa rozvíjal, študoval hudobnú produkciu na špecializovanej akadémii a predovšetkým nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza, na svoje pravé korene.

Americká speváčka LP vydala v priebehu posledného roka niekoľko singlov z nového albumu, ktorý má vyjsť tento rok. V marci One Last Time, minulý rok The One That You Love a How Long Can You Go. Jej devízou zostáva impozantný hlas, obrovská charizma, bezprostredná komunikácia s fanúšikmi a nezabudnuteľné koncerty, vďaka ktorým si získala fanúšikov po celom svete. Speváčka LP sa prvýkrát preslávila v roku 2017 po celom svete hitom Lost On You, ktorý sa dostal na prvé miesta hitparád v 18 krajinách a prekonal miliardu prehratí.

Nórska kapela Wardruna prinesie na Colours of Ostrava vikingský hudobný rituál o tajomstve života. Ide o hudobný projekt skladateľa, speváka a hudobníka Einara Selvika aka Kvitrafna, čerpajúci z vášne pre severskú mytológiu a spiritualizmus, inšpirovaný pohanskou runovou abecedou futhark ukrývajúcu múdrosť severských národov. Tento rok Wardruna vydali nový album pomenovaný Kvitravn (Biely havran).

19. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Okrem zahraničných a domácich kapiel ponúkne tradične na viacerých pódiach sprievodný program - medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, či výtvarné inštalácie.

Štvordňové vstupenky na rok 2022 sú v predaji vo festivalovom e-shope, zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 a 2021 platia automaticky aj na budúci rok. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať ColoursTV s koncertmi z minulých ročníkov festivalu a ďalšie materiály z archívu. Fórum Meltingpot prináša podcasty a online rozhovory s rôznymi osobnosťami.

Viac informácií na www.colours.cz.

Partneri Colours of Ostrava:

Generálni partneri: Česká spořitelna a Liberty Ostrava. Za podpory štatutárneho mesta Ostrava. Hlavní partneri: Radegast, Cylinders Holding, Heimstaden. Za podpory Moravskoslezského kraja a Ministerstva kultúry ČR.

