Colours of Ostrava 2022 potvrdzujú Twenty One Pilots

Formácia z Ohia prinesie budúci rok do Ostravy nie len svoje povestné strhujúce vystúpenie, ale taktiež nový album Scaled And Icy. Ten vychádza už o pár dní 21. mája a v rovnaký deň ho bude sprevádzať aj špeciálny livestream koncert. Na album upozornili už dva úspešné single, Choker a Shy Away, ktorý kapela zahrá 23. mája pri odovzdávaní cien Billboard Music Awards. Vstupenky na rok 2022 sú už v predaji na www.colours.cz.

“Potvrdenie Twenty One Pilots na budúci rok pre nás predstavuje prvý a dôležitý krok k splneniu sľubu, ktorý sme pri presune minulého ročníka dali držiteľom vstupeniek - dohodnúť rovnaké hlavné hviezdy. A ako malý bonus získajú naši návštevníci to, že dvojica príde s novým albumom, ktorý práve vychádza. Mená ďalších potvrdených kapiel budú čoskoro nasledovať,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Americká kapela Twenty One Pilots patrí k najväčším menám súčasnej svetovej hudobnej scény. Miliardy prehratí piesní na YouTube či Spotify, bleskom vypredané najväčšie koncertné haly, cena Grammy, nominácia na Brit Awards, ale predovšetkým neuveriteľné, strhujúce vystúpenia… to všetko patrí k Twenty One Pilots, ktorí pochádzajú z amerického Ohia a tvorí ich spevák a multiinštrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun. Pomenovali sa po tragickom príbehu z drámy Arthura Millera All My Sons, kde ľudskou vinou zahynulo dvadsaťjeden pilotov. Twenty One Pilots s prirodzenou originalitou a nestíhateľnou rýchlosťou striedajú elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk alebo hymnické klavírne balady.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Okrem zahraničných a domácich kapiel ponúkne tradične na viacerých pódiach sprievodný program - medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, či výtvarné inštalácie.

Štvordňové vstupenky na rok 2022 sú v predaji vo festivalovom e-shope, zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 a 2021 platia automaticky aj na budúci rok. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať ColoursTV s koncertmi z minulých ročníkov festivalu a ďalšie materiály z archívu. Fórum Meltingpot prináša podcasty a online rozhovory s rôznymi osobnosťami.