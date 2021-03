Dávate si do kávy cukor? Pozor, môžete si tým spôsobiť tento problém

Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, čo toto dochutenie kávy spôsobí? Cukrom si kávu nielen osladíte. Postaráte sa aj o proces, ku ktorému dôjde po vložení lyžičky sladidla do obľúbeného nápoja.

Samotný kofeín a cukor nie sú práve zohranou dvojkou. Kofeín stimuluje centrálny nervový systém, čo znamená, že spôsobuje zvýšenú podráždenosť, bdelosť a nepokoj. Počas prvých pár minút sa do krvného obehu uvoľňujú stresové hormóny. Po tejto reakcii nastáva únava. Pridaním cukru a jeho konzumáciou hladina cukru v krvi okamžite stúpne. O dve až tri hodiny však prudko klesne. Výsledok? Mozog a telo zareaguje ospalosťou. Preto nie je kombinácia kofeínu a cukru práve najšťastnejším riešením. Samozrejme, že káva s cukrom raz za čas neublíži, ale nesiahajte po tejto kombinácii príliš často. Príkladom môžu byť aj energetické nápoje, ktoré v sebe nesú túto kombináciu kofeínu a cukru, a verejnosti je už dávno známe, ako sú pre naše telo a hlavne srdce škodlivé. Preto by sme na to mali myslieť aj pri pití kávy, či si do nej cukor pridáme alebo nie.

Vedci na základe svojho výskumu odhalili, že sladká chuť, ktorú dodáva cukor káve, nemaskuje horkú podstatu kofeínového nápoja. Postará sa o väčší proces – mení základné chemické zloženie. Odborníci skúmali spoločné reakcie kofeínu, cukru a vody na báze molekúl. Výsledkom bolo odhalenie , že cukor spôsobuje zvýšené zhlukovanie molekúl kofeínu, aby sa vyhli molekulám cukru, tak stimulujú menšiu „plochu“ chuťových pohárikov. Inak povedané, cítime menej horkú chuť.

Ako vysvetlil autor výskumu doktor Seishi Shimizu, kedy sa molekuly zhlukujú a zomknú dohromady, chuťové poháriky ťažšie rozpoznajú chuť, ktorá sa ukrýva v nápoji. Odborník to prirovnáva k dvom rovnakým minciam, ktoré sú zlepené. Môže sa stať, že budú vyzerať ako jedna.