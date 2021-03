Horší sa vám zrak? Šafran vám môže pomôcť tento proces zvrátiť

Dnes už našťastie nie je problém zohnať vhodné okuliare alebo kontaktné šošovky. Pre zlepšenie svojho zraku ale môžete urobiť oveľa viac.

Čaj zo šafranu

Šafran je vzácne exotické korenie, ľahko ho zoženiete. Tento recept pochádza z Arménska, kde babky bylinkárky používali šafran okrem iného k zlepšeniu zraku. Údajne dokáže zastaviť poškodzovanie zraku a dokonca poškodenie zvrátiť. Na výrobu tohto elixíru budete potrebovať 1 gram šafranu a 1 pohár vody. Vodu priveďte do varu, zložte zo sporáka a prisypte šafran. Môžete pridať lyžičku medu pre lepšiu chuť. Po vychladnutí skladujte šafranový čaj v chladničke a užívajte pár lyžičiek denne. Vysoká dávka šafranu môže totiž spôsobiť bolesť hlavy. Túto medicínu užívajte pravidelne a za niekoľko týždňov spozorujete zlepšenie zraku. Šafran tiež čistí krv, znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje krvný obeh, je nápomocný pri liečbe artritídy a podporuje pamäť a schopnosť učenia. Je známy aj pre svoje afrodiziakálne účinky.

Ďalšie tipy pre dobrý zrak

Veci, ktoré v dnešnej dobe najviac poškodzujú zrak náš všetkých, sú počítače a mobily. Pri práci na počítači by ste mali nechať svoje oči odpočinúť aspoň na pol minúty každých 20 minút. Ak musíte pri obrazovke tráviť veľa času, investuje do špeciálnych okuliarov. Okuliare určené na prácu na počítači majú filter proti takzvanému modrému svetlu a dokážu ľudský zrak naozaj dobre ochrániť. Kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom by mali byť, obzvlášť v lete, samozrejmosťou.

Základným kameňom pre zdravie celého organizmu, vrátane zraku, je samozrejme správna strava. Pre zrak sú dôležité omega 3 mastné kyseliny, vitamíny C a E, luteín a zinok. Tieto látky sú obsiahnuté v zelenej listovej zelenine, morských rybách, strukovinách, semienkach a orechoch. Zrak tiež výrazne poškodzuje fajčenie.