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07. júla 2026
Dianu Javorčíkovú v kandidatúre na primátorku Banskej Bystrice podporila aj Občianska konzervatívna strana – VIDEO
Predseda OKS Ondrej Dostál zdôraznil, že Banská Bystrica potrebuje zmenu založenú na spolupráci. Kandidatúru Diany Javorčíkovej ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Predseda OKS Ondrej Dostál zdôraznil, že Banská Bystrica potrebuje zmenu založenú na spolupráci.
Kandidatúru Diany Javorčíkovej na primátorku Banskej Bystrice okrem koalície strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati a lokálnych iniciatív podporil aj predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál.
„Od začiatku kampane hovorím, že Banská Bystrica potrebuje viac spolupráce a menej rozdeľovania. Veľmi si vážim podporu Ondreja Dostála aj celej Občianskej konzervatívnej strany. Je to dôkaz, že nás spája spoločný cieľ – moderné, otvorené a dobre spravované mesto,“ uviedla kandidátka Diana Javorčíková.
Predseda OKS Ondrej Dostál zdôraznil, že Banská Bystrica potrebuje zmenu založenú na spolupráci. „Ak chceme Banskú Bystricu posunúť dopredu, musíme vedieť spolupracovať. Diana Javorčíková predstavuje kandidátku, ktorá dokázala spojiť ľudí s rôznymi hodnotovými pohľadmi, no s rovnakým cieľom – rozhýbať Banskú Bystricu. Práve preto som sa spolu s OKS rozhodol jej kandidatúru podporiť,“ povedal Dostál.
Obaja zároveň vyzdvihli potrebu vecnej diskusie o budúcnosti mesta namiesto osobných útokov a negatívnej kampane. Zhodujú sa, že obyvatelia očakávajú konkrétne riešenia v oblastiach dostupného bývania, kvalitného verejného priestoru, efektívneho fungovania mestského úradu, investícií, čerpania eurofondov a transparentného hospodárenia.
Javorčíková hovorí, že jej kampaň je postavená predovšetkým na osobnom kontakte s obyvateľmi. Jej tím od začiatku kampane absolvoval už viac ako 2 500 osobných rozhovorov priamo v uliciach mesta a pokračuje v pravidelných stretnutiach vo všetkých mestských častiach. Cieľom kampane je uskutočniť 10 000 osobných stretnutí, pretože program mesta podľa nej nemá vznikať za zatvorenými dverami, ale v otvorenom dialógu s Bystričanmi.
Diana Javorčíková je banskobystrická mestská poslankyňa a projektová manažérka. Dlhodobo sa venuje témam transparentnosti, ochrany životného prostredia a efektívnej správy mesta. O post primátorky sa uchádzala aj v roku 2022, vtedy skončila na druhom mieste za zvoleným primátorom Jánom Noskom.
Zdroj: SITA.sk - Dianu Javorčíkovú v kandidatúre na primátorku Banskej Bystrice podporila aj Občianska konzervatívna strana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidatúru Diany Javorčíkovej na primátorku Banskej Bystrice okrem koalície strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Demokrati a lokálnych iniciatív podporil aj predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál.
Zmena založená na spolupráci
„Od začiatku kampane hovorím, že Banská Bystrica potrebuje viac spolupráce a menej rozdeľovania. Veľmi si vážim podporu Ondreja Dostála aj celej Občianskej konzervatívnej strany. Je to dôkaz, že nás spája spoločný cieľ – moderné, otvorené a dobre spravované mesto,“ uviedla kandidátka Diana Javorčíková.
Predseda OKS Ondrej Dostál zdôraznil, že Banská Bystrica potrebuje zmenu založenú na spolupráci. „Ak chceme Banskú Bystricu posunúť dopredu, musíme vedieť spolupracovať. Diana Javorčíková predstavuje kandidátku, ktorá dokázala spojiť ľudí s rôznymi hodnotovými pohľadmi, no s rovnakým cieľom – rozhýbať Banskú Bystricu. Práve preto som sa spolu s OKS rozhodol jej kandidatúru podporiť,“ povedal Dostál.
Otvorený dialóg
Obaja zároveň vyzdvihli potrebu vecnej diskusie o budúcnosti mesta namiesto osobných útokov a negatívnej kampane. Zhodujú sa, že obyvatelia očakávajú konkrétne riešenia v oblastiach dostupného bývania, kvalitného verejného priestoru, efektívneho fungovania mestského úradu, investícií, čerpania eurofondov a transparentného hospodárenia.
Javorčíková hovorí, že jej kampaň je postavená predovšetkým na osobnom kontakte s obyvateľmi. Jej tím od začiatku kampane absolvoval už viac ako 2 500 osobných rozhovorov priamo v uliciach mesta a pokračuje v pravidelných stretnutiach vo všetkých mestských častiach. Cieľom kampane je uskutočniť 10 000 osobných stretnutí, pretože program mesta podľa nej nemá vznikať za zatvorenými dverami, ale v otvorenom dialógu s Bystričanmi.
Diana Javorčíková je banskobystrická mestská poslankyňa a projektová manažérka. Dlhodobo sa venuje témam transparentnosti, ochrany životného prostredia a efektívnej správy mesta. O post primátorky sa uchádzala aj v roku 2022, vtedy skončila na druhom mieste za zvoleným primátorom Jánom Noskom.
Zdroj: SITA.sk - Dianu Javorčíkovú v kandidatúre na primátorku Banskej Bystrice podporila aj Občianska konzervatívna strana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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