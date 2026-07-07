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07. júla 2026
V Taliansku zadržali bývalého spravodajského dôstojníka podozrivého zo špionáže pre Rusko
Vyšetrovatelia tvrdia, že za peniaze odovzdával citlivé informácie získané aj od aktívnych príslušníkov armády.
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Talianska polícia v utorok oznámila, že zadržala dve osoby vrátane bývalého člena národnej spravodajskej komunity, ktorých podozrieva zo špionáže pre Rusko.
Podľa vyšetrovateľov hlavný podozrivý, 59-ročný bývalý agent, odovzdával informácie osobe označenej za dôstojníka ruských spravodajských služieb, ktorý na území Talianska požíval diplomatickú imunitu.
Prísne utajenie
Informácie mal podozrivý získavať od šiestich zdrojov vrátane štyroch aktívnych príslušníkov ozbrojených síl pôsobiacich na prísne utajovaných pozíciách.
Polícia uviedla, že bývalý agent poskytoval citlivé údaje výmenou za finančnú odmenu. Podrobnosti o druhej zadržanej osobe nezverejnila.
Nulová tolerancia
Taliansky minister obrany Guido Crosetto poďakoval príslušníkom vojenskej polície Carabinieri za vedenie vyšetrovania. „Tu platí nulová tolerancia, najmä ak ide o osoby v zodpovedných funkciách, voči tým, ktorí ohrozujú bezpečnosť republiky,“ vyhlásil.
Prípad patrí k najvážnejším podozreniam zo špionáže v Taliansku za posledné roky a prichádza v období zvýšeného napätia medzi Ruskom a členskými štátmi Severoatlantickej aliancie (NATO).
Zdroj: SITA.sk - V Taliansku zadržali bývalého spravodajského dôstojníka podozrivého zo špionáže pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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