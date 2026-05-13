Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
DKV Mobility získala belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile
Tagy: Elektromobilita PR
DKV Mobility dokončila akvizíciu belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile NV. Akvizícia posilní celoeurópsku platformu pre elektromobilitu spoločnosti DKV ...
13.5.2026 (SITA.sk) - DKV Mobility dokončila akvizíciu belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile NV.
DKV Mobility, popredná B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, dokončila akvizíciu belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile NV. DKV Mobility touto transakciou rozširuje svoje podnikanie v oblasti platforiem a posilňuje svoje postavenie na európskom trhu s elektromobilitou. DKV Mobility odkúpila akcie od spoločností BNP Paribas Fortis a AG Insurance. Strany sa dohodli, že finančné detaily transakcie nebudú zverejnené.
"Elektromobilita je pre DKV Mobility kľúčovým motorom rastu. Rozšírením našich technologických kapacít a služieb prostredníctvom spoločnosti Optimile výrazne posilňujeme našu platformovú stratégiu aj schopnosť poskytovať integrované, komplexné riešenia pre elektromobilitu, ktoré minimalizujú zložitosť pre našich zákazníkov naprieč celým hodnotovým reťazcom," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility.
Spoločnosť Optimile so sídlom v Gente vznikla v roku 2016. Optimile vyvíja a prevádzkuje modulárnu platformu SaaS (Software-as-a-Service) pre poskytovateľov služieb v oblasti elektromobility a prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry. Ako popredný hráč na belgickom trhu s elektromobilitou ponúka služby, ako sú autorizácia, monitoring, správa prístupu a celoeurópsky roaming pre nabíjacie body. Optimile navyše pod značkou Mobiflow prevádzkuje riešenie pre spotrebiteľov.
"Belgicko je jedným z najsilnejších a najrýchlejšie rastúcich trhov s elektromobilitou v Európe a ponúka ideálne prostredie pre rast a inovácie. Spoločnosť Optimile sa stala rýchlo rastúcim lídrom v srdci tohto dynamického trhu a disponuje hlbokými softvérovými znalosťami v oblasti elektromobility. Jej jasná misia umožňovať inteligentnú, udržateľnú a používateľsky prívetivú elektromobilitu je v dokonalom súlade s našou stratégiou a naším zámerom. V uplynulých rokoch sa firma Optimile, vlastnená spoločnosťami BNP Paribas Fortis a AG Insurance, vyvíjala veľmi úspešne. V tejto rastovej trajektórii a ďalšom rozvoji platformy budeme aj naďalej pokračovať," vysvetľuje Sven Mehringer, výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility zodpovedný za divíziu Energy & Vehicle Services.
Začlenením platformy Optimile spravuje DKV Mobility Group po novom približne 1,5 milióna nabíjacích kariet a tokenov a viac ako 260 000 nabíjacích bodov, z ktorých je 112 000 verejných. Roamingová sieť spoločnosti DKV Mobility teraz ponúka prístup k viac ako 1,1 miliónu nabíjacích bodov v celej Európe. Celkový objem elektrickej energie obchodovanej spoločnosťami GreenFlux, Smartlab a Optimile koncernu DKV Mobility Group dosahuje 1,4 miliardy kWh, čo dokladá rastúci prevádzkový záber spoločnosti DKV Mobility na európskom trhu s elektromobilitou.
Transakcia zabezpečuje spoločnosti Optimile a jej zákazníkom kontinuitu a zároveň otvára ďalšie príležitosti na rast. Spoločnosť tým získava možnosť využívať viac zdrojov pri urýchľovaní ďalšieho vývoja svojej platformy a posilňovaní svojho postavenia na trhu.
DKV Mobility realizuje už mnoho rokov konzistentnú stratégiu v oblasti elektromobility. Spoločnosť sa na túto cestu vydala v roku 2015 uvedením karty DKV +Charge. Kľúčový míľnik dosiahla v roku 2021 akvizíciou spoločnosti GreenFlux, popredného európskeho poskytovateľa softvéru pre nabíjanie. Na konci roka 2024 oznámila spoločnosť DKV Mobility uzavretie strategického partnerstva so spoločnosťou Smartlab so sídlom v Aachene, ktorá je lídrom na trhu agregácie, správy a fakturácie nabíjacích systémov. Spoločnosť DKV Mobility v rámci tohto partnerstva získala aj väčšinový podiel vo firme Smartlab.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, viac ako milión verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 12/2025, ak nie je uvedené inak.
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility získala belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile © SITA Všetky práva vyhradené.
Cez roamingovú sieť majú zákazníci spoločnosti DKV Mobility prístup k vyše 1,1 miliónu nabíjacích bodov v Európe
DKV Mobility patrí medzi popredné platformy poskytujúce služby pre dopravcov a firemné fleety
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, viac ako milión verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 12/2025, ak nie je uvedené inak.
