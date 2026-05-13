Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Servác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. mája 2026

Moskva opäť pritvrdila: Žiadne prímerie ani rokovania, kým Kyjev neopustí Donbas


Tagy: ruské požiadavky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Vyhlásenie prišlo necelý týždeň potom, ako prezident Vladimir Putin bez ďalších detailov naznačil, že vojna „speje ku koncu.“ Kremeľ v ...



Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Vyhlásenie prišlo necelý týždeň potom, ako prezident Vladimir Putin bez ďalších detailov naznačil, že vojna „speje ku koncu.“


Kremeľ v stredu obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu.

„Aby mohlo dôjsť k prímeriu a aby sa otvoril priestor pre plnohodnotné mierové rokovania… prezident Zelenskyj musí vydať rozkaz ukrajinskej armáde zastaviť paľbu a opustiť územie Donbasu, opustiť ruské regióny,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom počas pravidelného brífingu.

Koniec alebo kapitulácia?


Vyhlásenie prišlo necelý týždeň potom, ako prezident Vladimir Putin bez ďalších detailov naznačil, že vojna „speje ku koncu.“

Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu územia Ukrajiny: celý Krymský polostrov, väčšinu Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj rozsiahle časti Záporožskej a Chersonskej oblasti. Moskva všetkých päť regiónov považuje za svoje územie na základe zinscenovaných, medzinárodne neuznaných referend.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruské požiadavky opakovanie odmieta, keďže by podľa neho znamenali kapituláciu.

Výzva pre Trumpa


Zelenskyj v stredu zároveň vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby počas tohtotýždňových rokovaní s čínskym lídrom Si Ťin‑pchingom otvoril tému ukončenia ruskej invázie.

„Sme v neustálom kontakte s našimi americkými partnermi. Sme vďační a očakávame, že otázka ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine bude nastolená aj teraz, keď je prezident Spojených štátov v Číne,“ povedal Zelenskyj na samite v Rumunsku.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Moskva opäť pritvrdila: Žiadne prímerie ani rokovania, kým Kyjev neopustí Donbas © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské požiadavky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
DKV Mobility získala belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile
<< predchádzajúci článok
Prokuratúra dala za pravdu Kežmarku, Ferenčák žiada okamžitý zápis sídliska Juh

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 