Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Moskva opäť pritvrdila: Žiadne prímerie ani rokovania, kým Kyjev neopustí Donbas
Kremeľ v stredu obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu.
Kremeľ v stredu obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu.
„Aby mohlo dôjsť k prímeriu a aby sa otvoril priestor pre plnohodnotné mierové rokovania… prezident Zelenskyj musí vydať rozkaz ukrajinskej armáde zastaviť paľbu a opustiť územie Donbasu, opustiť ruské regióny,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom počas pravidelného brífingu.
Kremeľ v stredu obnovil svoju tvrdú rétoriku týkajúcu sa podmienok ukončenia vojny na Ukrajine, keď vylúčil prímerie aj komplexné mierové rokovania, pokiaľ sa ukrajinská armáda nestiahne z Donbasu.
„Aby mohlo dôjsť k prímeriu a aby sa otvoril priestor pre plnohodnotné mierové rokovania… prezident Zelenskyj musí vydať rozkaz ukrajinskej armáde zastaviť paľbu a opustiť územie Donbasu, opustiť ruské regióny,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom počas pravidelného brífingu.
Koniec alebo kapitulácia?
Vyhlásenie prišlo necelý týždeň potom, ako prezident Vladimir Putin bez ďalších detailov naznačil, že vojna „speje ku koncu.“
Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu územia Ukrajiny: celý Krymský polostrov, väčšinu Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj rozsiahle časti Záporožskej a Chersonskej oblasti. Moskva všetkých päť regiónov považuje za svoje územie na základe zinscenovaných, medzinárodne neuznaných referend.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruské požiadavky opakovanie odmieta, keďže by podľa neho znamenali kapituláciu.
Výzva pre Trumpa
Zelenskyj v stredu zároveň vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby počas tohtotýždňových rokovaní s čínskym lídrom Si Ťin‑pchingom otvoril tému ukončenia ruskej invázie.
„Sme v neustálom kontakte s našimi americkými partnermi. Sme vďační a očakávame, že otázka ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine bude nastolená aj teraz, keď je prezident Spojených štátov v Číne,“ povedal Zelenskyj na samite v Rumunsku.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Moskva opäť pritvrdila: Žiadne prímerie ani rokovania, kým Kyjev neopustí Donbas © SITA Všetky práva vyhradené.
DKV Mobility získala belgického poskytovateľa platformy pre elektromobilitu Optimile
Prokuratúra dala za pravdu Kežmarku, Ferenčák žiada okamžitý zápis sídliska Juh
