Počúvajte názory lekárov: pre toto je naozaj nebezpečné čistiť si uši vatovými tyčinkami!

Aj napriek tomu, že to pre niekoho môže byť veľmi príjemné, ide o veľmi nebezpečnú vec, ktorá môže poškodiť sluch. Ak si teda nechcete ublížiť a privodiť si vážne zdravotné komplikácie, vzdajte sa používanie vatových tyčiniek.

Problematické vatové tyčinky

Vatové tyčinky boli vynájdené Leo Gerstenzangom, rodákom z Poľska, ktorý sa presťahoval do Ameriky v roku 1923. A v roku 1972 už bolo prvé varovanie o problémoch spôsobených používaním vatových tyčiniek do uší. Vedci hovoria, že najdôležitejším z dôvodov, prečo si ľudia aj naďalej čistia uši plné nahromadenej síry pomocou vatových tyčiniek, je nízke povedomie o týchto problémoch. Iba lekári v poslednej dobe hovorí o tom, čo zlého môže priniesť toto čistenie uší.

Nebezpečné pre deti

Zvlášť nebezpečné je použitie bavlnených tampónov pre zdravie detí, pretože ušné pasáže sú u detí úzke. Štúdia zverejnená v roku 2017 ukázala, že od roku 1990 do roku 2010, bolo hospitalizovaných 263 338 detí do 18 rokov veku sa zranením ucha spôsobeným používaním bavlnených tampónov. ORL upozorňujú, že použitie týchto predmetov tlačí síru hlbšie do zvukovodu, čo je zle. Tyčinky môžu poraniť zvukovod, čo bude mať vplyv na ušný bubienok, a vedie to k silnej bolesti a krvácanie. V najhoršom prípade dôjde k strate sluchu. Akýkoľvek objekt, ktorý je umiestnený do ucha, aby sa vyčistilo od síry, môže spôsobiť poškodenie nielen časové, ale aj konštantný.

Síra v uchu

Síra je prirodzenou ochranou ucha proti vniknutiu baktérií a je nevyhnutná pre jeho samočistenie. Okrem toho táto látka maže ucho. Síra v uchu nespôsobuje svrbenie, prichádza v rôznych farbách, a jej vôňa sa tiež líšia. Väčšina ORL kategoricky zbrojí proti čistenie uší od síry. Niektorí lekári umožňujú používať vatové tyčinky, ale iba na čistenie uší, aby bolo nutné ich strčiť do zvukovodu.

K zapamätanie

Tu sú niektoré všeobecné tipy, ktoré stoja za zapamätanie. Síra v uchu je v poriadku, ak netvorí zátku, utesnenie zvukovodu a nespôsobuje bolesť. Symptómy nadbytočné síry: sluch sa zhoršuje, ušné plnosť a zvonenie v ušiach. Ak ucho bolí alebo krváca, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Keď sa ucho nadmerne čistí, môže sa objaviť svrbenie a príznaky infekcie alebo poškodenia. Na čistenie uší by nikdy nemali byť použité kľúče, sponky, zápalky, špáradlá alebo iné objekty.

Hrozí zákaz tyčiniek

Prečo teda potrebujeme tieto bavlnené tampóny? Po prvé, je potrebné poznamenať, že plastové tyčinky nie je príliš šetrný výrobok k životnému prostrediu. Po druhé, sú používané v laboratóriách pre tampóny. V salónoch krásy s pomocou tyčinky možno zmeniť výraz tváre alebo ich možno použiť na make-up a manikúru. Vatové tyčinky sú užitočné pre čistenie ťažko prístupných miest. V niektorých krajinách, v súvislosti so starostlivosťou o životné prostredie bude zákaz vatových tyčiniek. Ak chcete, môžete si ľahko a rýchlo vytvoriť domácu vatové tyčinky, ktoré prinesú minimálne poškodenie prírody ako plast.