Druhým headlinerom LOVESTREAM Festivalu 2025 je OneRepublic

Zatiaľ čo hlavnou hviezdou sobotňajšieho večera 16. augusta bude fenomenálny Post Malone, v piatok 15. augusta vystúpia na pódiu ako prvý headliner víkendu svetoví hitmakeri OneRepublic.



Skupinu nominovanú na cenu GRAMMY®, ktorá len na Spotify nazbierala viac ako 15 miliárd streamov, tvoria spevák a skladateľ Ryan Tedder, gitaristi Zach Filkins a Drew Brown, klávesák Brian Willett, basgitarista a violončelista Brent Kutzle a bubeník Eddie Fisher.

Skupina vydala v roku 2007 svoj debut Dreaming Out Loud vrátane hitu „Apologize“ s 20 miliónmi predaných kusov, ktorý prekonal rekordy v digitálnom predaji a počúvanosti na celom svete a vyniesol jej nomináciu na cenu GRAMMY®. Album OneRepublic Waking Up z roku 2009 sa vyznačoval úspešnými singlami „All the Right Moves“, „Secrets“ a „Good Life“.



Krátko nato, v roku 2013, vydala skupina platinový album Native, ktorý sa stal #1 a predalo sa z neho 54 miliónov kópií singla „Counting Stars“. V roku 2016 vydala skupina OneRepublic svoj štvrtý album Oh My My a v roku 2021 piaty album Human. V roku 2022 vydala skupina OneRepublic svoj hitový singel „I Ain't Worried“, ktorý sa objavil v kasovom trháku Top Gun: Maverick a nazbieral viac ako 3 miliardy streamov. V apríli 2024 skupina vydala svoj hit s Davidom Guettom „I Don't Wanna Wait“, ktorý od svojho vydania nazbieral takmer miliardu streamov na celom svete.

Ich pieseň „Nobody“ sa objavila aj v mimoriadne úspešnom japonskom animovanom seriáli Kaiju No. 8. Vlani v lete skupina spolupracovala s talianskou elektronickou skupinou Meduza a s nemeckou speváčkou Leony na vydaní skladby „Fire“, oficiálnej piesne pre turnaj UEFA Euro 2024, ktorú zahrali v Berlíne na záverečnom ceremoniáli turnaja.

Skupina OneRepublic debutovala v júli svojím šiestym albumom Artificial Paradise, po ktorom v decembri 2024 nasledovala deluxe verzia obsahujúca single „Sink or Swim“ a spoluprácu „Hurt“ s Jelly Roll.



V roku 2025 skupina vyrazí na turné „Escape to Europe“, v rámci ktorého vystúpi v 27 arénach vo veľkých mestách vrátane Londýna, Paríža a Berlína a turné ukončí v novembri v Lisabone.





Naposledy sa kapela spojila s Kygom pri vydaní najnovšej skladby Chasing Paradise.



Po mimoriadne úspešných ročníkoch multižánrového hudobného festivalu LOVESTREAM 2025, na ktorom na Slovensku vystúpili hviezdy ako Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Martin Garrix, Hardwell, Imagine Dragons, Tiesto, 50 Cent či Rita Ora. Blíži sa štvrtý ročník festivalu LOVESTREAM 2025, na ktorom vystúpia hviezdy ako Post Malone alebo One Republic.

Tento trojdňový open-air festival sa opäť uskutoční na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave v termíne 15. – 17. augusta 2025. Na obrovskej festivalovej ploche, ktorá má viac ako 100 futbalových ihrísk, sa predstavia tie najväčšie svetové i domáce hudobné hviezdy.



Ďalšie mená interpretov a headlinera festivalu LOVESTREAM 2025zverejníme už čoskoro. Máte sa na čo tešiť!



