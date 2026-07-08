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08. júla 2026
Festivalová sezóna je raj pre podvodníkov so vstupenkami, NBÚ varuje pred ich čoraz sofistikovanejšími metódami
Bezpečnostný úrad súčasne upozorňuje, že ani osobné stretnutie nie je zárukou bezpečnosti. Niektorí podvodníci sú totiž ochotní odovzdať falošnú vstupenku aj osobne.
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8.7.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostný úrad súčasne upozorňuje, že ani osobné stretnutie nie je zárukou bezpečnosti. Niektorí podvodníci sú totiž ochotní odovzdať falošnú vstupenku aj osobne.
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje na podvody so vstupenkami na festivaly. Ľudia totiž často prichádzajú o peniaze aj o zážitok. NBÚ varuje, že festivalová sezóna so sebou opakovane prináša aj falošných predajcov vstupeniek. Úrad preto vyzýva verejnosť na obozretnosť pri nákupe lístkov mimo oficiálnych predajných kanálov.
Podvodné ponuky vyzerajú atraktívne, ceny sú výrazne nižšie a vytvárajú dojem, že sú výhodné. Aby si podvodníci získali dôveru, často nepožadujú zaplatenie celej sumy, ale najskôr pýtajú zálohu.
„Ide o jednu z techník sociálneho inžinierstva, ktorou cielene ovplyvňujú správanie a emócie svojich obetí. Typickým príkladom je vytváranie časového tlaku prostredníctvom tvrdení typu: Mám viac záujemcov, ale ste prvý. Ak zaplatíte hneď, vstupenka je vaša,“ upozornil úrad. Podvodníci sa tak snažia prinútiť obeť konať rýchlo, bez dôkladného preverenia ponuky a často žiadajú aj okamžitý bankový prevod.
Aby ste sa nestali obeťou takéhoto podvodu, NBÚ prináša prehľad najčastejších spôsobov, ktorými podvodníci pripravujú ľudí o peniaze. Prvým varovným signálom by podľa úradu mala byť až podozrivo nízka cena vstupenky, ktorú falošný predajca ponúka na sociálnych sieťach či inzertných portáloch.
„Častou praktikou je požiadavka na zaplatenie zálohy, ktorá má vyvolať dojem seriózneho obchodu,“ upozornil NBÚ. Podvodné weby sa často vydávajú za oficiálnych predajcov alebo resellerov vstupeniek. Lístky často ponúkajú aj za vyššie ceny. Spoliehajú sa totiž na to, že ak sa čas na ich kúpu kráti, tak ľudia zaplatia viac, len aby sa na podujatie dostali.
Bezpečnostný úrad súčasne upozorňuje, že ani osobné stretnutie nie je zárukou bezpečnosti. Niektorí podvodníci sú totiž ochotní odovzdať falošnú vstupenku aj osobne. Tá však môže obsahovať pozmenený QR kód alebo rovnakú vstupenku predajú viacerým ľuďom. Pozorný treba byť aj pri webových stránkach. Falošné stránky či aplikácie totiž často verne kopírujú originálne stránky a majú aj podobnú URL adresu.
Podvodníci známe stránky kopírujú s cieľom získať osobné údaje, údaje z platobnej karty či vykonať neoprávnené platby. Pozor si treba dávať aj na podvodné e-maily, reklamy a súťaže na sociálnych sieťach, ktoré lákajú na výhodný nákup vstupeniek. Odkazy v nich totiž môžu smerovať na škodlivé stránky, ktoré obsahujú malvér, alebo nabádajú k stiahnutiu falošných aplikácií.
NBÚ prináša aj niekoľko odporúčaní, ako nenaletieť podvodníkom. Vstupenky odporúča kupovať výhradne cez oficiálne a overené predajné kanály. „Kontrolujte adresy stránok, na ktorých nakupujete lístky a vyhýbajte sa stránkam bez zabezpečenia (https),“ radí NBÚ.
Zároveň si treba dôkladne overiť platnosť vstupenky a prítomnosť ochranných prvkov. Úrad apeluje na ľudí, aby neposielali peniaze neznámym osobám ani cez rýchle bankové prevody. Aplikácie odporúča sťahovať len z oficiálnych obchodov ako Google Play či App Store. V prípade podozrenia, že ide o podvod, treba kontaktovať políciu alebo príslušné orgány.
NBÚ upozornil, že podvodníci využívajú čoraz sofistikovanejšie metódy a cielia na dôveru a emócie. „Opatrnosť pri nákupe vstupeniek môže ochrániť nielen finančné prostriedky, ale aj predísť sklamaniu z neuskutočneného festivalového alebo koncertného zážitku,“ uzavrel NBÚ.
Zdroj: SITA.sk - Festivalová sezóna je raj pre podvodníkov so vstupenkami, NBÚ varuje pred ich čoraz sofistikovanejšími metódami © SITA Všetky práva vyhradené.
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje na podvody so vstupenkami na festivaly. Ľudia totiž často prichádzajú o peniaze aj o zážitok. NBÚ varuje, že festivalová sezóna so sebou opakovane prináša aj falošných predajcov vstupeniek. Úrad preto vyzýva verejnosť na obozretnosť pri nákupe lístkov mimo oficiálnych predajných kanálov.
Ovplyvňujú správanie aj emócie obetí
Podvodné ponuky vyzerajú atraktívne, ceny sú výrazne nižšie a vytvárajú dojem, že sú výhodné. Aby si podvodníci získali dôveru, často nepožadujú zaplatenie celej sumy, ale najskôr pýtajú zálohu.
„Ide o jednu z techník sociálneho inžinierstva, ktorou cielene ovplyvňujú správanie a emócie svojich obetí. Typickým príkladom je vytváranie časového tlaku prostredníctvom tvrdení typu: Mám viac záujemcov, ale ste prvý. Ak zaplatíte hneď, vstupenka je vaša,“ upozornil úrad. Podvodníci sa tak snažia prinútiť obeť konať rýchlo, bez dôkladného preverenia ponuky a často žiadajú aj okamžitý bankový prevod.
Aby ste sa nestali obeťou takéhoto podvodu, NBÚ prináša prehľad najčastejších spôsobov, ktorými podvodníci pripravujú ľudí o peniaze. Prvým varovným signálom by podľa úradu mala byť až podozrivo nízka cena vstupenky, ktorú falošný predajca ponúka na sociálnych sieťach či inzertných portáloch.
„Častou praktikou je požiadavka na zaplatenie zálohy, ktorá má vyvolať dojem seriózneho obchodu,“ upozornil NBÚ. Podvodné weby sa často vydávajú za oficiálnych predajcov alebo resellerov vstupeniek. Lístky často ponúkajú aj za vyššie ceny. Spoliehajú sa totiž na to, že ak sa čas na ich kúpu kráti, tak ľudia zaplatia viac, len aby sa na podujatie dostali.
Zárukou nie je ani osobné stretnutie
Bezpečnostný úrad súčasne upozorňuje, že ani osobné stretnutie nie je zárukou bezpečnosti. Niektorí podvodníci sú totiž ochotní odovzdať falošnú vstupenku aj osobne. Tá však môže obsahovať pozmenený QR kód alebo rovnakú vstupenku predajú viacerým ľuďom. Pozorný treba byť aj pri webových stránkach. Falošné stránky či aplikácie totiž často verne kopírujú originálne stránky a majú aj podobnú URL adresu.
Podvodníci známe stránky kopírujú s cieľom získať osobné údaje, údaje z platobnej karty či vykonať neoprávnené platby. Pozor si treba dávať aj na podvodné e-maily, reklamy a súťaže na sociálnych sieťach, ktoré lákajú na výhodný nákup vstupeniek. Odkazy v nich totiž môžu smerovať na škodlivé stránky, ktoré obsahujú malvér, alebo nabádajú k stiahnutiu falošných aplikácií.
Ako nenaletieť?
NBÚ prináša aj niekoľko odporúčaní, ako nenaletieť podvodníkom. Vstupenky odporúča kupovať výhradne cez oficiálne a overené predajné kanály. „Kontrolujte adresy stránok, na ktorých nakupujete lístky a vyhýbajte sa stránkam bez zabezpečenia (https),“ radí NBÚ.
Zároveň si treba dôkladne overiť platnosť vstupenky a prítomnosť ochranných prvkov. Úrad apeluje na ľudí, aby neposielali peniaze neznámym osobám ani cez rýchle bankové prevody. Aplikácie odporúča sťahovať len z oficiálnych obchodov ako Google Play či App Store. V prípade podozrenia, že ide o podvod, treba kontaktovať políciu alebo príslušné orgány.
NBÚ upozornil, že podvodníci využívajú čoraz sofistikovanejšie metódy a cielia na dôveru a emócie. „Opatrnosť pri nákupe vstupeniek môže ochrániť nielen finančné prostriedky, ale aj predísť sklamaniu z neuskutočneného festivalového alebo koncertného zážitku,“ uzavrel NBÚ.
Zdroj: SITA.sk - Festivalová sezóna je raj pre podvodníkov so vstupenkami, NBÚ varuje pred ich čoraz sofistikovanejšími metódami © SITA Všetky práva vyhradené.
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