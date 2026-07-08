|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
Spojené štáty zostávajú plne oddané NATO, vyhlásil Rutte na samite v Ankare
Generálny tajomník NATO zároveň označil najnovšie americké útoky na Irán za nevyhnutnú reakciu na porušovanie prímeria a útoky na obchodné lode.
Zdieľať
Spojené štáty zostávajú napriek obavám niektorých spojencov naďalej plne oddané NATO. Pri otvorení samitu Aliancie v Ankare to v stredu vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte.
„Spojené štáty sú NATO úplne oddané. Zároveň tu však je očakávanie, že Európania a Kanaďania vyrovnajú svoje výdavky so Spojenými štátmi. Myslím si, že je to absolútne spravodlivé,“ povedal Rutte novinárom.
Čakanie na Trumpa
Vyjadrenie prichádza v čase, keď viaceré európske štáty sledujú postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k obrane spojencov a požiadavky Washingtonu na výrazné zvýšenie výdavkov členských štátov na obranu.
Nové útoky
Rutte sa vyjadril aj k americkým nočným útokom na Irán, ktoré nasledovali po napadnutí troch obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Podľa šéfa NATO boli kroky Washingtonu opodstatnené.
„Myslím si, že to bolo absolútne nevyhnutné. Keď máte prímerie a Irán ho v podstate porušuje – videli sme, čo sa včera stalo s napadnutými loďami – je úplne kľúčové, aby Spojené štáty reagovali rozhodne,“ uviedol.
Blízky východ a Ukrajina
Samit NATO v Ankare sa koná v období zvýšeného napätia na Blízkom východe aj pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Jednou z hlavných tém rokovaní je ďalšie posilňovanie obranných schopností Aliancie, zvyšovanie vojenských výdavkov európskych členov a koordinácia postupu voči Rusku a ďalším bezpečnostným hrozbám.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty zostávajú plne oddané NATO, vyhlásil Rutte na samite v Ankare © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Rozpory vo výpovediach má na súde v prípade vraždy Kuciaka vysvetliť aj svedok Peter Tóth
Festivalová sezóna je raj pre podvodníkov so vstupenkami, NBÚ varuje pred ich čoraz sofistikovanejšími metódami