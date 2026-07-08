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 24hod.sk    Zo zahraničia

08. júla 2026

Spojené štáty zostávajú plne oddané NATO, vyhlásil Rutte na samite v Ankare


Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Samit NATO Útok na Irán

Generálny tajomník NATO zároveň označil najnovšie americké útoky na Irán za nevyhnutnú reakciu na porušovanie prímeria a útoky na obchodné lode.



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turkey_nato_summit_69747 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO zároveň označil najnovšie americké útoky na Irán za nevyhnutnú reakciu na porušovanie prímeria a útoky na obchodné lode.

Spojené štáty zostávajú napriek obavám niektorých spojencov naďalej plne oddané NATO. Pri otvorení samitu Aliancie v Ankare to v stredu vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte.


„Spojené štáty sú NATO úplne oddané. Zároveň tu však je očakávanie, že Európania a Kanaďania vyrovnajú svoje výdavky so Spojenými štátmi. Myslím si, že je to absolútne spravodlivé,“ povedal Rutte novinárom.



Čakanie na Trumpa


Vyjadrenie prichádza v čase, keď viaceré európske štáty sledujú postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k obrane spojencov a požiadavky Washingtonu na výrazné zvýšenie výdavkov členských štátov na obranu.



Nové útoky


Rutte sa vyjadril aj k americkým nočným útokom na Irán, ktoré nasledovali po napadnutí troch obchodných lodí v Hormuzskom prielive. Podľa šéfa NATO boli kroky Washingtonu opodstatnené.


„Myslím si, že to bolo absolútne nevyhnutné. Keď máte prímerie a Irán ho v podstate porušuje – videli sme, čo sa včera stalo s napadnutými loďami – je úplne kľúčové, aby Spojené štáty reagovali rozhodne,“ uviedol.



Blízky východ a Ukrajina


Samit NATO v Ankare sa koná v období zvýšeného napätia na Blízkom východe aj pokračujúcej vojny na Ukrajine.


Jednou z hlavných tém rokovaní je ďalšie posilňovanie obranných schopností Aliancie, zvyšovanie vojenských výdavkov európskych členov a koordinácia postupu voči Rusku a ďalším bezpečnostným hrozbám.




Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty zostávajú plne oddané NATO, vyhlásil Rutte na samite v Ankare © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Samit NATO Útok na Irán
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