Fico odmieta odchod z politiky. Vládna moc sa nebude meniť na uliciach, len vo voľbách, odkázal

Dve pohlavia chce zakotviť v ústave

21.1.2025 (SITA.sk) - Na utorkovej schôdzi s jediným bodom - návrhom opozície na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica , vystúpili verejne len dvaja rečníci. Za navrhovateľov to bol predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka a predseda vlády Robert Fico Ako premiér vo svojom vystúpení uviedol, opozícia si podľa neho nevšimla, že Slovensko na jeseň 2024 dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť od svojho vzniku. Pokračoval, že zaviedli nový automat na výpočet minimálnej mzdy a zvýšia sa aj príplatky za prácu v noci a cez víkendy, keďže sú naviazané na minimálnu mzdu.„Nevšimli ste si, že skutočný 13. dôchodok je vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Nevšimli ste si, že ľudia, ktorí sa starajú o odkázaných v domácnosti dostávajú od januára vyššie a nekrátené opatrovateľské príspevky, že sme znížili sadzby DPH na vybrané druhy potravín, tovary a služby, a urobili sme všetko pre to, aby rast cien potravín nenastal. Urobili sme všetky opatrenia, aby nešla hore ani elektrina, ani plyn,“ vymenoval premiér.Liberálni politici sa podľa jeho slov snažia o jeho diskreditáciu. „Je zaujímavé, akú máte postupnosť,“ doplnil Fico s tým, že opozícia sa snaží o diskreditáciu súpera. V tejto súvislosti spomenul napríklad nahrávky z poľovníckej chaty, ktoré boli zverejnené na Vianoce.„Ako darček, len tak pre zábavu,“ dodal Fico. „Keď vám to nevyjde, pretože pokusy o moju diskreditáciu sú tu už 30 rokov, tak sa rozhodnete, že toho človeka zatvoríte,“ vyhlásil predseda vlády a pokračoval, že keď nevyjde ani to, tak vytvoria takú atmosféru, že mu chodia výhražne e-maily, bombové hrozby a dostáva nábojnice v obálke.„Potom sa čudujeme, že príde nejaký 15. máj. Vy máte jednoducho peknú postupnosť. Najskôr zdiskreditovať, zatvoriť a zastreliť. Keď ani to nevyjde, tak ma zrazu prosíte, aby som odišiel z politiky,“ uviedol Fico. Súčasne upozornil, že vlády sa na Slovensku nebudú meniť v uliciach, ale len na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb. Predseda vlády si je zároveň istý, že opozícia nasledujúce voľby nevyhrá, a keď to tak bude, bude sa snažiť výsledky spochybňovať.Ak ide o zahraničnú politiku, tak predseda vlády opätovne zdôraznil, že najvyššie formy európskej integrácie prebiehali počas jeho vlád. Zdôraznil, že nikto nespochybňuje a nebude spochybňovať, že EÚ NATO je životným priestorom pre Slovensko. Platí však stále to, že budú robiť politiku na všetky štyri svetové strany a budú poukazovať na to zlé, čo sa v EÚ alebo NATO deje.„Stoja pred nami výzvy, na ktoré musíme reagovať. My nie sme ľudia, ktorí sa na to budú mlčky pozerať,“ dodal premiér. Zdôraznil, že v politike na všetky štyri svetové strany budú pokračovať.„A môžete nadávať do diktátorov komukoľvek. Máme povinnosť odmietnuť myšlienku novej železnej opony medzi Európou a Ruskou federáciou, máme povinnosť uvažovať o tom, čo bude po skončení vojny a či budeme mať záujem štandardizovať vzťahy s Ruskou federáciou. My hovoríme jasne, že áno,“ zdôraznil Fico. Ako ďalej doplnil, vládna koalícia nie je pod vplyvom žiadnych liberálnych medií a mimovládnych organizácii.„Vy ste, a v tom ste nebezpeční, pretože nie ste slobodní. Neviete, čo je to politická sloboda. Nie ste politicky svojprávni,“ odkázal predseda vlády lídrovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi.Predseda vlády je súčasne názoru, že hodnotové otázky liberálnych politických strán rozvracajú štát, kultúru, národ a históriu. Avizoval, že prídu v krátkom čase s ústavnými iniciatívami, ktoré sa budú dotýkať zásadných tém. Ako vysvetlil, v prvom rade ide o štátny vzdelávací program.„Druhá téma je, a budeme sa s tým musieť vysporiadať, lebo sa dostávame do absurdných situácii, ktoré tu nikto nebude rešpektovať. Viete si predstaviť, že by ste boli odsúdení za nejaký trestný čin na päť rokov väzenia, a skočili by ste si na matriku, aby ste zmenili pohlavie na ženu, aby ste si mohli užívať v ženskej väznici. O tomto je dnes Európa,“ vyhlásil Fico a zdôraznil, že v ústave musí byť jasne zakotvené, že Slovensko pozná iba dve pohlavia - muža a ženu. Tretia vec, ktorú chce súčasná vláda spraviť, je presunúť do ústavy ustanovenia zo zákona o rodine pokiaľ ide o adopciu detí.Národná rade začala schôdzu k vysloveniu nedôvery vláde Roberta Fica, ktorú zvolala opozícia. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala celá opozícia - Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita Kresťanskodemokratické hnutie , klub Slovensko, Za ľudí Kresťanská únia , ako aj poslanec Ľubomír Galko , ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati