Fico: Pripravme sa i na iné možnosti vývoja ako voľby v riadnom termíne (Snem pri príležitosti 25. výročia vzniku)

Predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico si želá, aby vládna koalícia vydržala štyri roky. Považuje však za potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Fico to odkázal každému, kto má na koalíciu nereálne požiadavky. Vyhlásil to počas slávnostného snemu pri príležitosti 25. výročia vzniku Smeru-SD.



Fico považuje za tradíciu strany Smer-SD, že dotiahla všetky svoje vlády do konca. Dodal, že jeho vláda pracuje v náročnom koaličnom prostredí s tesnou väčšinou. "Buďme veľkí realisti a pripravujme sa aj na iné alternatívy politického vývoja na Slovensku, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027," vyhlásil v príhovore. Podľa Fica záleží na troch koaličných lídroch, či vláda vydrží do roku 2027.



Šéf Smeru-SD tiež vyhlásil, že jeho strana je a mieni byť stabilizujúcim prvkom vo vládnej koalícii. Zdôraznil, že politické vydieranie nemôže byť nástrojom fungovania vlády. "Ako predseda vlády a predseda Smeru-SD principiálne odmietam udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania," skonštatoval.

Premiér dal verejný záväzok, že ľudia na budúci rok nepocítia žiadne zdražovanie plynu, elektriny a tepla. Na sneme Smeru povedal, že je pripravený pristúpiť k štátnym regulačným opatreniam.

Robert Fico odmieta, aby koalícia „platila politickú daň“ za potravinovú infláciu a konsolidáciu. Zvýšené ceny sú podľa neho dôsledkom vládnutia opozície.

Ďalej povedal, že je dôležité, aby Ukrajina bola naďalej tranzitnou krajinou na prepravu plynu.

Robert Fico pripúšťa, že na zmenu politického systému nemajú ústavnú väčšinu, no aj tak ju považuje za nevyhnutnú. Premiér nepriamo kritizuje SNS za to, že si na kandidátku pribrala ľudí, s ktorými dlhodobo nespolupracovala, neboli jej členmi a nakoniec rozbili klub.

Podľa Fica je dôležité, aby strany pracovali so svojimi kádrami. Okrem toho povedal, že na Slovensku nemôže byť toľko strán ako dnes. Fico nedávno prišiel s návrhom zvýšiť hranicu potrebnú na vstup do parlamentu z piatich na sedem percent. S tým dnes opäť nesúhlasil ani prezident Peter Pellegrini.

Robert Fico gratuluje Donaldovi Trumpovi k výberu ministra zdravotníctva Roberta Kennedyho ml., ktorý je známy antivaxer a konšpirátor. „Preslávil sa takými vyjadreniami na adresu covidu a očkovania, že náš spoločný priateľ, poslanec Kotlár, je obyčajný amatér,“ povedal premiér.

Kennedy mladší pred časom verejne podporil slovenského splnomocnenca pre prešetrenie covidu Petra Kotlára.

Trump tvrdí, že rezort pod jeho vedením má chrániť Američanov pred „škodlivými chemikáliami, znečisťujúcimi látkami, pesticídami, farmaceutickými výrobkami a prísadami, ktoré prispeli k vzniku obrovskej zdravotnej krízy“.