Premiér Fico absolvoval chirurgický zákrok, je pri vedomí

Premiér Robert Fico (Smer-SD) absolvoval v piatok chirurgický zákrok. Jeho stav je stabilizovaný, ale naďalej vážny. Informovali o tom vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) a riaditeľka banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.

"Bolo odstránené nekrotické tkanivo, ktoré zostalo po strelnej rane. Pacient je toho času pri vedomí, je stabilizovaný, ale je naďalej umiestnený na ARO. Jeho stav je naozaj vážny," priblížila riaditeľka nemocnice. K chirurgickému zákroku pristúpili po kontrolnom CT vyšetrení. Doplnila, že ide o štandardný postup.



Vicepremiér doplnil, že chod krajiny nie je nijakým spôsobom zmrazený a všetky procesy fungujú ďalej.

Prvé štyri dni sú po strelnom zranení najnáročnejšie, povedal Robert Kaliňák o premiérovom stave. „Mám lepšiu náladu, lebo vidím progres,“ uviedol minister obrany. Pri dnešnom zákroku sa podľa neho ukázalo, že prvá operácia bola urobená dobre.

Riaditeľka nemocnice povedala, že každé ráno sa pri premiérovi schádza konzílium odborníkov a určia, čo ďalej. Preto sa dnes nedá povedať, či bude premiér potrebovať ďalšie operácie alebo nie.

Riaditeľka prisľúbila, že nemocnica bude každý deň informovať o premiérovom stave na sociálnych sieťach.

Slovensko dostalo viacero ponúk z viacerých štátov na prevoz premiéra. „Všetci vrátane predsedu vlády máme absolútnu dôveru ku kapacitám Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák. Dodal, že nemá pochybnosti, že premiér je v dobrých rukách.

Riziko, že sa pozitívna prognóza zvráti, tu podľa Kaliňáka stále je. Je možné, že do budúcna prevezú premiéra do Bratislavy, ale ešte nie je v takom stave, aby sa to dalo.

Kaliňák dodal, že bude v nemocnici pri premiérovi každý deň.