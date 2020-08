Fico prirovnal situáciu v Bielorusku k Slovensku a Ukrajine, skritizoval postoj Matoviča (video)

Sankcie iba zvyšujú napätie

Vláda podporí reštriktívne opatrenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2020 - Expremiér Robert Fico (Smer-SD) vidí za situáciou v Bielorusku „realizáciu modelu“, ktorý podľa neho bol použitý aj na Slovensku či Ukrajine. Uviedol to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Podľa Fica by Slovensko nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska.„V Bielorusku vidím pokus o realizáciu modelu, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine, ale prvky ktorého sa využili aj na Slovensku, kde došlo k hrubému politickému zneužitiu vraždy novinára a jeho priateľky na útok proti legitímnej vládnej moci,“ uviedol Fico.Situáciu v Bielorusku podľa neho nevyriešia ani medzinárodné sankcie a myslí si, že tie nikdy nefungovali a len „strpčujú“ život ľuďom a zvyšujú napätie. Slovensko však podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) chce podporiť sankcie voči vedúcim predstaviteľom bieloruského režimu, ktorí sa podieľali na falšovaní volieb a útokom voči demonštrantom a nie ekonomické sankcie voči krajine ako celku.„Do vnútorných záležitostí Bieloruska jednostrannou podporou politickej opozície by ale Matovič, Korčok a spol. nemali zasahovať. Nechajme na ľuďoch tejto krajiny, aby sa rozhodli, čo si želajú. Nevnucujme im utilitárne politické postoje,“ hovorí vo videu.Vláda SR v stredu schválila stanovisko, podľa ktorého bude na pôde Európskej Únie (EÚ) podporovať rozhodnutia o cielených a reštriktívnych opatreniach voči osobám zodpovedným za násilie na občanoch Bieloruska protestujúcich proti nedodržiavaniu občianskych a ľudských práv. Slovensko sa zasadí aj za mobilizáciu všetkých nástrojov podpory občianskej bieloruskej spoločnosti a bude podporovať úsilie medzinárodného spoločenstva zastaviť eskaláciu napätia v Bielorusku.V Bielorusku prebiehajú protesty už od vyhlásenia prvotných výsledkov volieb. Podľa ústrednej volebnej komisie ich vyhral súčasný prezident Alexander Lukašenko s viac ako 80 percentami hlasov. Podľa ľudí v uliciach aj viacerých členov volebných komisií sú tieto čísla zmanipulované. Lídri EÚ na samite výsledok bieloruských volieb neuznali.