Fico: Vražda Kuciaka bola zneužitá na politické ciele a „Sorosove mimovládky“ sa išli roztrhnúť od aktivity

Šibenice a rakvy

Zneužívanie žurnalistiky

21.2.2022 - Nikdy nebola vražda tak zneužitá na politické ciele, ako v prípade novinára Jána Kuciaka. V stanovisku k štvrtému výročiu vraždy novinára a jeho partnerky Martiny Kušnírovej to skonštatoval predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.Podľa Fica doslova pár hodín po vražde sa na Slovensko nahrnuli zahraniční poradcovia a „Sorosove mimovládky" sa išli roztrhnúť od aktivity.„Na protestoch prenášaných a priamo podporovaných slovenskými médiami nám stavali šibenice a nosili rakvy. Ale to bolo všetko v poriadku, lebo to bolo proti Smeru. Účel predsa svätí prostriedky, aj keď nimi sú hrubo politicky zneužité obete vraždy,“ skonštatoval Fico.Podľa Fica platí, že ak má niečo slúžiť na likvidáciu Smeru, treba to podporiť, chrániť a šíriť, aj keď ide o najzávažnejšie zločiny páchané policajtmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorými sudcami.„Nech je výročie vraždy novinára a jeho priateľky mementom totálneho zneužívania žurnalistiky na boj so súčasnou opozíciou, mementom úplného zhanobenia novinárskej práce a dôkazom, že novinári a majitelia médií nesú zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza Slovensko v roku 2022," dodal Fico.Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.