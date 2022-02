Kuciak bol podľa Grendela hrozbou pre systém, jeho smrť mnohým otvorila oči

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.



21.2.2022 - Ján Kuciak bol hrozbou pre systém. Až jeho smrť otvorila aspoň niektorým členom tohto systému oči, kam to až môže zájsť.Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) pri príležitosti štvrtého výročia vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Viacerí ľudia z článkov Jána Kuciaka sú obvinení, obžalovaní, väzobne stíhaní. Potvrdzuje to, že to bol Pán novinár," zdôraznil Grendel.