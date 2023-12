Lienz 2023: Petra Vlhová skončila piata v slalome SP v Lienzi. Za víťaznou Mikaelou Shiffrinovou zaostala o 3,24 s

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v piatkovom slalome svetového pohára alpských lyžiarok 5. miesto. V rakúskom stredisku Lienz zaostala za víťazkou Mikaelou Shiffrinovou z USA o 3,24 s a vylepšila tak svoje umiestnenie z prvého kola o päť pozícii. Najlepšiu trojku doplnili druhá Nemka Lena Dürrová s priepastným mankom 2,34 sekundy a tretia Michelle Gisinová zo Švajčiarska (+2,45 s).



Vlhovej, ktorá obhajovala v Lienzi triumf z roku 2021, tak nevyšiel po štvrtkovom obrovskom slalome ideálne ani ten klasický. V "obráku" vyťažila siedme miesto po osemnástej priečke v úvodnom kole. V piatok jej prvá jazda vyniesla desiatu pozíciu, stratila hneď v úvode a manko postupne narastalo. Do druhej jazdy išla so stratou 2,41 sekundy na Shiffrinovú a náskokom 38 stotín na priebežnú líderku Katharinu Huberovú. Liptáčka predviedla živšiu jazdu, no napriek tomu stratila v prvej polovici trate vyše dve desatiny zo svojho náskoku. Nakoniec jej vyšla štvrtá, technickejšia pasáž, v ktorej získala na Rakúšanku dve stotiny a v cieli bola prvá o 0,07 s. Pozíciu udržala pred Nicole Goodovou, Katharinou Truppeovoou, Sarou Hectorovou i Katharinou Liensbergerovou. Predstihla ju až Dürrová, ktorá štartovala s náskokom 0,75 s na 28-ročnú Slovenku. Tej vyniesol 8. najlepší čas druhého kola zlepšenie o päť pozícii oproti úvodnej jazde.



"Nemáme veľmi čo povedať, Petra nemá momentálne zrovna najlepšie dni. Treba to akceptovať, niekedy sa to stáva a nemáme na to odpoveď. Predtým sme boli na vrchole, tak to niekedy býva. Čaká nás príprava na Kranjsku Goru, musíme sa vrátiť v dobrej forme. Na tejto úrovni treba byť stopercentne fit," povedal tréner Mauro Pini ohľadom Vlhovej pre RTVS. Jeho zverenkyňa pritom dosiahla na predošlom slalomárskom podujatí v Courcheveli druhý triumf v sezóne.



Shiffrinová upevnila svoje vedenie v celkovom hodnotení i slalome, kde zvýšila náskok na druhú Vlhovú o 55 bodov. Momentálne je vo vedení o 105 b pred slovenskou lyžiarkou, keďže na záver podujatia v Lienzi predviedla suverénnu jazdu a od jej začiatku zvyšovala náskok, ktorý bol nakoniec najväčší v prebiehajúcej sezóne. Pripísala si tak 93. víťazstvo na SP, 55. v slalome a nadviazala na svoj štvrtkový triumf z "obráku".



"Dnes to bolo veľmi dobré, načasovanie oblúkov mi naozaj vyšlo. Na lyžiach som sa cítila naozaj dobre. Dnes som išla úplne naplno, medzi víťazstvom a vypadnutím je veľmi tenká hranica. Využila som naozaj všetky skúsenosti a tréning, ktorý som absolvovala počas Vianoc," povedala po pretekoch Shiffrinová.



Alpské lyžiarky čakajú najbližšie preteky 6. a 7. januára v Kranjskej Gore. Aj v slovinskom stredisku je na programe najprv obrovský slalom a na druhý deň klasický.

Výsledky piatkového slalomu SP v Lienzi:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,75 min, 2. Lena Dürrová (Nem.) +2,34 s, 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +2,45, 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,94, 5. Petra VLHOVÁ (SR) +3,24, 6. Katharina Huberová +3,31, 7. Katharina Gallhuberová +3,43, 8. Katharina Liensbergerová (všetky Rak.) +3,46, 9. Nicole Goodová (Švaj.) +3,47, 10. Katharina Truppeová (Rak.) +3,49



celkové poradie SP (po 14 zo 43 súťaží): 1. Shiffrinová 900 b, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 637, 3. VLHOVÁ (SR) 572, 4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 469, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 428, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 378



poradie v slalome (5 z 11): 1. Shiffrinová 430 b, 2. VLHOVÁ 325, 3. Dürrová 270, 4. Gisinová 166, 5. Hectorová 146, 6. Ali Nullmeyerová (Kan.) 144

