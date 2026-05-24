Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Hádky, podráždené reakcie či ticho vo vzťahu? Často ide o skrytú nespokojnosť s intímnym životom – ROZHOVOR
Psychologička Mgr. Monika Chovanová v rozhovore vysvetľuje, prečo sú problémy v sexe často skrytým zdrojom konfliktov vo vzťahu a aké sú varovné signály nespokojnosti v intímnom živote.
24.5.2026 (SITA.sk) - Psychologička Mgr. Monika Chovanová v rozhovore vysvetľuje, prečo sú problémy v sexe často skrytým zdrojom konfliktov vo vzťahu a aké sú varovné signály nespokojnosti v intímnom živote.
Sexualita patrí medzi najcitlivejšie, ale zároveň najviac prehliadané témy vo vzťahoch. Mnohí partneri riešia hádky, napätie či odcudzenie, no skutočný problém často leží inde - v intímnom živote, o ktorom sa však často otvorene nehovorí.
Práve preto sa problémy v spálni len zriedka prejavia priamo. Namiesto toho sa „prelejú“ do každodenných konfliktov, tichej domácnosti alebo pocitu, že vo vzťahu niečo nefunguje, hoci navonok vyzerá všetko v poriadku.
Prepojenie medzi sexualitou a vzťahom pritom nie je náhodné. Intimita ovplyvňuje dôveru, blízkosť aj emocionálne bezpečie a zároveň odráža, v akom stave vzťah skutočne je. Ak chýba, partneri sa od seba začnú vzďaľovať skôr, než si to vôbec stihnú uvedomiť.
Často sa hovorí, že problémy v spálni sa prenášajú do celého vzťahu. Prečo je prepojenie medzi sexualitou a vzťahom také silné?
Výskumy neurobiológie ukazujú, že počas intimity sa aktivuje systém odmeny a uvoľňuje oxytocín. Ten podporuje väzbu a pocit bezpečia medzi partnermi. Sexualita tak nie je len fyzický akt, ale aj emocionálny signál.
Na sedeniach s klientmi vidím pravidelne, že problémy v sexe sa rýchlo premietajú do celkovej dynamiky vzťahu. Naopak, emocionálne napätie ovplyvňuje sexualitu. Ide o obojsmerný systém. Preto je dôležité nevnímať sex izolovane. Je to indikátor kvality vzťahu, nie samostatná kategória. Má tak silný vplyv na celkovú spokojnosť páru.
Môže byť napätie vo vzťahu maskované ako „bežné hádky“, hoci jeho koreň je v intímnom živote?
Áno, výskumy párových konfliktov ukazujú, že mnohé hádky sú sekundárne prejavy hlbších potrieb. Sexualita patrí medzi najcitlivejšie oblasti vzťahu. Keď nie je naplnená, napätie sa často presúva do iných tém. V praxi to vyzerá ako opakované konflikty o drobnostiach.
Skutočný zdroj však býva emocionálna alebo sexuálna frustrácia. Odporúčanie je pýtať sa, čo je „pod hádkou“. Nie všetko, čo sa javí ako konflikt, je jeho skutočná príčina. Sexuálne napätie sa často verbalizuje nepriamo. Jeho rozpoznanie však výrazne mení prístup k riešeniu.
Prečo sa o problémoch v sexualite tak ťažko hovorí, aj medzi partnermi, ktorí spolu fungujú roky?
Hanba a zraniteľnosť sú hlavné psychologické bariéry sexuálnej komunikácie. Sexualita je spojená s identitou a sebahodnotou. Aj ľudia žijúci v dlhodobom partnerstve sa boja odmietnutia viac než samotného problému.
Častokrát nekomunikácia o probléme vedie k mlčaniu aj v dlhodobých vzťahoch. Partneri predpokladajú, že „sa to nejako vyrieši samo“. Otvorená komunikácia, normalizovanie sexuálnych tém a pocit bezpečia v partnerstve znižujú tlak. Ticho je v sexuálnej oblasti života najväčší zosilňovač vzdialenosti.
Aké sú varovné signály, že za konfliktmi vo vzťahu sa skrýva nespokojnosť v intímnej oblasti?
Častým varovným signálom je pokles fyzickej blízkosti mimo sexu. Ďalším je zvýšená podráždenosť bez jasnej príčiny. Výskumy poukazujú na to, že nenaplnená intimita zvyšuje emocionálnu reaktivitu. Prejavuje sa to navonok ako „zbytočné“ konflikty. Partneri si často však neuvedomujú súvislosť, až keď prídu na párové sedenie, kde sa pomenuje celá situácia a oni získajú nadhľad.
Párom odporúčam sledovať vzorce, nie jednotlivé hádky. Ak sa opakuje odcudzenie, je to signál. Téma sexuality býva často nepriamo prítomná. Je potrebné ju vedome pomenovať a otvorene sa o nej rozprávať.
Môže dlhodobý nedostatok intimity viesť až k emocionálnemu odcudzeniu? Ako tento proces prebieha a ako ho včas zaregistrovať a stopnúť?
Áno, ide o postupnú eróziu väzby. Fyzická blízkosť jednoznačne podporuje emocionálnu reguláciu . Keď chýba, partneri začínajú fungovať paralelne. Môžeme sledovať prejavy ako znížené zdieľanie a rastúca nezávislosť.
Najskôr mizne dotyk, potom rozhovor, potom záujem. Proces je pomalý, preto často zostáva nepovšimnutý. Trvá kľudne aj celé roky. Páry si môžu všímať malé zmeny v kontakte. Prevencia je totiž omnoho jednoduchšia než obnova. Včasný zásah môže proces zvrátiť, no kľúčová je vedomá pozornosť a následná vzájomná otvorenosť.
Ako sa mení sexualita v dlhodobom vzťahu?
Výskumy ukazujú, že frekvencia sexu v dlhodobých vzťahoch prirodzene klesá, ale kvalita môže rásť. Sexualita sa stáva menej impulzívnou a viac vzťahovou záležitosťou. Niekedy ide o vášeň, inokedy sa z vášne stáva prepojenie. To však medzi partnermi môže byť vnímané ako strata, ak chýba komunikácia o zmenách v intímnom živote.
Partneri sa častokrát zmeny dynamiky zľaknú, pretože sa boja, že si navzájom nenapĺňajú očakávania. Na párových sedeniach sa postupne snažíme normalizovať zmenu, nie ju interpretovať ako problém. Dôležitá je adaptácia na nový typ intimity počas dlhodobého vzťahu. Sex sa jednoducho mení spolu so vzťahom. A to je prirodzené.
Dá sa povedať, že kvalita sexu odráža kvalitu vzťahu alebo to funguje aj opačne?
Vzťah a sexualita sú recipročné systémy. Existuje korelácia medzi vzťahovou spokojnosťou a sexuálnou spokojnosťou. V praxi to znamená, že zlepšenie jedného často ovplyvní druhé. Platí to však obojsmerne.
Sex môže zlepšiť vzťah a vzťah môže zlepšiť sex. Je preto potrebné myslieť na obe oblasti a pracovať na oboch rovinách súčasne. Izolované riešenie býva menej efektívne a veľmi krátkodobé. Dôležité je vnímať ich ako prepojený systém. Nie ako dve oddelené oblasti.
Môže byť odmietanie sexu jedným z tichých spôsobov, ako vyjadriť nespokojnosť alebo zranenie?
Áno, aj odmietnutie je komunikácia medzi partnermi, ktorá ukazuje, že vyhýbanie sa intimite môže byť formou nepriamej komunikácie. Keď chýbajú slová, telo často vyjadruje emócie. V praxi to vidím ako reakciu na nevypovedané konflikty.
Odmietanie nemusí byť vedomé ani zámerné. Je to často ochranný mechanizmus. Odporúčam nehľadať hneď dôvod alebo vinníka, ale význam. Otvorenie dialógu môže zmeniť dynamiku. Ticho v sexualite má vždy význam. Je dôležité ho čítať, nie trestať.
Ako otvoriť tému sexuality bez obviňovania a pocitu hanby?
Kľúčová je bezpečná komunikácia a „ja“ formulácie. Výskumy ukazujú, že zvedavosť namiesto kritiky znižuje obranné reakcie. Znamená to nezačínať v konflikte, ale vychádzať zo záujmu o druhého.
Téma by mala byť otvorená postupne. Partner potrebuje cítiť, že nejde o útok. Napríklad hovorením o potrebe spojenia, nie o nedostatku. Hanba sa znižuje normalizáciou témy. Dôležitá je trpezlivosť. Nezabúdame pri komunikácii, že ide o proces, nie jednorazový rozhovor.
Aký je prvý krok pre pár, ktorý cíti, že ich intímny život nefunguje?
Prvým krokom je priznanie, že ide o spoločnú tému. Pokiaľ problém externalizujeme, je menšia pravdepodobnosť, že sa dostaneme k hľadaniu riešenia. Na prvom mieste je dôležité vytvoriť bezpečný priestor na rozhovor.
Bez tlaku na výkon alebo okamžité riešenie. Následne je potrebné pomenovať, čo sa deje. Príjemnejšie je začať jednoducho a bez hodnotenia. Niekedy stačí aj priznanie „niečo sa zmenilo“. To otvára priestor pre zmenu. Prvý krok je vždy o komunikácii a samozrejme aj o odvahe.
Môže byť práve návrat k intimite spôsobom, ako znovu obnoviť blízkosť a dôveru?
Áno, dotyk a blízkosť aktivujú parasympatický nervový systém a podporujú pocit bezpečia. Fyzická intimita zvyšuje dôveru a emocionálnu reguláciu. V praxi však musí ísť o postupný proces. Intimita nemôže nahradiť nevyriešené konflikty, ale môže ich zjemniť.
Bezpečné a komfortné je začať s nenáročnými formami kontaktu. Napríklad dotykom bez očakávania sexu. Dôležitá je dobrovoľnosť oboch strán. Dôvera sa obnovuje cez opakovanie pozitívnych skúseností. Nezabúdajme, že intimita je nástroj, nie riešenie samo o sebe.
Zdroj: SITA.sk - Hádky, podráždené reakcie či ticho vo vzťahu? Často ide o skrytú nespokojnosť s intímnym životom – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
V článku sa dozviete:
- Dá sa cez obnovu intimity zachrániť vzťah?
- Ako o sexualite komunikovať bez hanby,
- prečo sa konflikty vo vzťahu často netýkajú toho, o čom sa hádate,
- ako citlivo otvoriť tému nespokojnosti v spálni,
- prečo je aj po rokoch spolu ťažké hovoriť o sexuálnych potrebách,
- čo môže znamenať odmietanie sexu,
- kedy ide o prirodzenú zmenu a kedy o varovný signál,
- aký prvý krok urobiť, keď intímny život prestáva fungovať.
