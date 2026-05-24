24. mája 2026

Na Slovensku dominuje medzi ľuďmi nedôvera, odborníci hovoria o probléme súdržnosti


Tagy: Nedôvera Prieskum Školstvo Súdržnosť Univerzity

Dáta použité v štúdii pochádzajú z medzinárodného reprezentatívneho prieskumu s názvom Svetový výskum hodnôt. Až 73,4 percenta ľudí na Slovensku zastáva názor, že na iných ...



24.5.2026 (SITA.sk) - Dáta použité v štúdii pochádzajú z medzinárodného reprezentatívneho prieskumu s názvom Svetový výskum hodnôt.


73,4 percenta ľudí na Slovensku zastáva názor, že na iných ľudí si treba dávať pozor. Vyplýva to zo štúdie Trendy (ne)dôvery 2026 z dielne výskumného DEKK Inštitútu, ktorý skúma spoločnosť na Slovensku s cieľom zvýšiť jej súdržnosť. Naopak, celkovo 25,6 percenta opýtaných si myslí, že môže dôverovať iným ľuďom.

Menej dôverčivá spoločnosť


„Medziľudská dôvera sa za posledných 35 rokov výrazne nezmenila. Aj v medzinárodných porovnaniach dlhodobo patríme medzi menej dôverčivé spoločnosti. Na Slovensku skôr druhých preverujeme a sme ostražití, čo nás ako spoločnosť brzdí,“ uviedla v tejto súvislosti analytička DEKK Inštitútu Veronika Cigáneková.

Podľa výskumníka Huga Glossa má nízka dôvera negatívny dopad napríklad na ekonomiku a stav našej peňaženky. „Ale aj na bezpečnosť na uliciach a korupciu, na subjektívnu spokojnosť so životom, na súdržnosť komunít a v neposlednom rade vplýva na našu schopnosť reagovať na krízy,“ zdôraznil.

Rozpad súdržnosti


Štúdia Trendy (ne)dôvery zároveň ukázala, že ľudia dôverujú najviac školstvu, pričom miera dôvery tu dosahuje 75,2 percenta. Na ďalších priečkach skončili univerzity (74 percent) a Ozbrojené sily SR (71 percent).

„Keď sa pozrieme na dôveru voči inštitúciám, súvisí to s tým, či inštitúcie dosahujú výsledky, dodávajú očakávané verejne služby, ale aj s tým, či konajú v rámci všeobecne očakávaných spoločenských hodnôt, napríklad, že si niečo nemôžem vybaviť úplatkom alebo po známosti,“ vysvetlila Cigáneková.

Zároveň skonštatovala, že na Slovensku pozorujeme rozpad súdržnosti a na riešenie tohto problému a návrh možných riešení potrebujeme práve dáta týkajúce sa našich hodnôt a identity.

„Len na základe takýchto dát je možné pochopiť aktuálnu situáciu a rozumieť dlhodobým trendom. Vďaka týmto informáciám vieme identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť – zo strany občanov aj zo strany štátu,“ doplnila analytička.

Dáta použité v štúdii pochádzajú z medzinárodného reprezentatívneho prieskumu s názvom Svetový výskum hodnôt (World Values Survey), ktorý pre DEKK urobila agentúra Focus na jeseň 2025. Respondenti v rámci prieskumu odpovedali osobne na celkovo 250 otázok.


Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku dominuje medzi ľuďmi nedôvera, odborníci hovoria o probléme súdržnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

