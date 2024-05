Hrdina Pastrňák rozhodol o titule: Som neskutočne pyšný

Pod finálový triumf českého tímu na hokejovom šampionáte sa výrazne podpísal David Pastrňák. Hviezdny útočník Bostonu si prvý gól na domácich MS schoval na ten najdôležitejší moment. Bežala 50. minúta nedeľného súboja so Švajčiarskom (2:0), keď Pastrňák po vyhratom vhadzovaní a prihrávke Tomáša Kundrátka presnou strelou z prvej zlomil bezgólový stav a zariadil národnému tímu prvé zlato od roku 2010. V závere spečatil víťazstvo do prázdnej bránky David Kämpf.





"Rozhodol signál z buly. Som veľmi šťastný, že to vyšlo," tešil sa Pastrňák, ktorý presný zásah spontánne oslávil. Od radosti kričal a kĺzal sa po ľade na kolenách. "Myslím si, že to bolo vidieť na mojej oslave. Myslel som si, že sa po strelenom góle v živote nedostanem na kolená. Ale emócie boli fakt veľké. Ani som nevedel, že vo mne také sú."Národný tím posilnil spoločne s Pavlom Zachom po vyradení Bruins v play off NHL, po jeho príchode ho všetci v krajine pasovali do role záchrancu. Dvadsaťosemročný krídelník sa však tri zápasy na MS nedokázal strelecky presadiť. "Prišiel som do nového systému, k trénerovi, ktorého som nepoznal. Trochu mi robilo problém si zvyknúť, zabralo mi to nejaký čas. Ale veril som taktike ako všetci ostatní, musel som sa podriadiť. Góly som nedával, ale nad tým som vôbec nepremýšľal."Jeho čas prišiel až vo finále, ktoré svojím gólom rozhodol. "Dlho sme na titul čakali, nemohol prísť v lepší čas. Ako pre nás, tak aj fanúšikov, ktorí v hľadisku vytvárali vynikajúcu atmosféru," poďakoval sa priaznivcom Pastrňák, ktorý zhodnotil finálový duel: "Bol to vyrovnaný zápas. Samozrejme, priali by sme si trochu pokojnejší priebeh, ale také je finále." Na zisk Stanleyho pohára ďalej čaká, ale titul majstra sveta mu už nikto nevezme: "Som neskutočne pyšný, šťastný. Prišiel som do neskutočnej partie, chalani to pre mňa a ´Zachyča´ urobili strašne jednoduché, hneď sme zapadli. Tešíme sa na oslavy, teraz si je poriadne užijem!"Jeho spoluhráča, obrancu Jakuba Krejčíka nezastavil ani zlomený nos. Zranenie utrpel v semifinálovom zápase so Švédskom (7:3), keď ho zasiahol puk do tváre. Do finále nastúpil s prilbou s ochrannou mriežkou. "Hneď som vedel, že budem hrať. Nos mi rovnali, ale v pohode. Trénerom som povedal, že chcem hrať. Bol by som nahnevaný, ak by mi to zakázali. Trošku to bolí, ale toto to vynahradí," ukázal na zlatú medailu visiacu na krku. Český tím ukončil 14-ročné čakanie na titul z MS. Počítajúc aj česko-slovenskú éru získal domáci tím zlato v Prahe prvýkrát od roku 1985. "O tomto som sníval ako malý chalan. Som rád, že môžem byť toho súčasťou," dodal Krejčík pre hokej.cz.Ďalšou zámorskou posilou českého mužstva bol Martin Nečas, ktorý sa pripojil k tímu po vypadnutí Caroliny v profiligovej vyraďovačke. Až po finále prezradil, že nielenže hral na MS bez kontraktu v NHL na ďalšie obdobie, ale nastupoval aj so zlomeným prstom na nohe a boľavým rebrom. "Nič, čo by nejaký prášok na bolesť nevyriešil. V tom adrenalíne, ktorý zápasy sprevádzal, som bolesť nevnímal," vyznal sa 25-ročný útočník v rozhovore pre iDnes.cz. "Ako malý chalan, pokiaľ hráte v Česku, snívate prakticky o dvoch veciach - vyhrať Stanley Cup, čo sa mi dosiaľ nepodarilo, a vyhrať majstrovstvá sveta. To, že som pri tom, na domácej pôde, rozhodne považujem za absolútny vrchol mojej doterajšej kariéry."