|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Slavomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. apríla 2026
Šimkovičová a Machala sa zúčastnili na podujatí v priestoroch VŠMU. Predstavitelia školy vravia, že o ich prítomnosti vopred nevedeli – FOTO
Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Platforma Otvorená kultúra! Vysoká škola múzických umení
Platforma Otvorená kultúra! hovorí o zneužívaní akademickej pôdy ministerkou a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva na klamlivý politický marketing. Ministerka kultúry
Zdieľať
22.4.2026 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! hovorí o zneužívaní akademickej pôdy ministerkou a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva na klamlivý politický marketing.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa zúčastnila na Valnom zhromaždení Združenia autorov filmu a audia (ZAFA), ktoré sa konalo v priestoroch Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako informovala na sociálnej sieti, podujatie sa konalo v utorok 21. apríla a spolu s ňou sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.
"Na pôde VŠMU nás prijali predseda združenia Prof. Ján Ďuriš a majster zvuku František Žitný, ktorí ocenili, že po 32 rokoch od prvých snáh sa podarilo vytvoriť organizáciu zastrešujúcu autorov filmových a audiovizuálnych profesií. Združeniu som spolu s generálnym tajomníkom zaželala veľa úspechov v jeho činnosti a zároveň sme deklarovali, že Ministerstvo kultúry SR sa bude zaoberať otázkou jeho rovnocenného postavenia medzi organizáciami spravujúcimi autorské práva na Slovensku,” uviedla ministerka.
Šimkovičová priblížila, že ZAFA združuje ľudí pôsobiacich vo filmových profesiách, ako sú kameramani, scénografi, kostýmoví výtvarníci či filmoví strihači a ďalší. Cieľom združenia je najmä kolektívna ochrana a uplatňovanie autorských práv, ale aj zlepšovanie podmienok pre tvorbu a rozvoj audiovizuálnej tvorby na Slovensku.
"Zástupcovia združenia pripomenuli, že jeho snahy siahajú až do roku 1993. Dlhodobo však podľa nich neboli práva viacerých filmových profesií dostatočne reflektované a ich postavenie v systéme ochrany autorských práv nebolo adekvátne podporené. Významným krokom bolo udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv 14. marca 2025, na základe ktorého môže ZAFA vykonávať kolektívnu správu práv k audiovizuálnym dielam. Od marca 2026 sa zároveň rozšírila členská základňa združenia aj o majstrov zvuku," pripomenula ministerka. Na záver uviedla, že verí, že i tento krok prispeje k lepšiemu uznaniu práce tvorcov audiovizuálnych diel a k posilneniu ich postavenia v kultúrnom priestore na Slovensku.
VŠMU vydala k návšteve Šimkovičovej a Machalu stanovisko, pod ktorým sú podpísaná dekanka FTF VŠMU profesorka Darina Smržová a rektor VŠMU profesor Martin Šmatlák. Predstavitelia VŠMU uviedli, že škola 21. apríla odplatne prenajala kinosálu Filmovej a televíznej fakulty Združeniu autorov filmu a audia. Účelom prenájmu bolo konanie interného podujatia tejto organizácie kolektívnej správy práv, ktorej rezort kultúry vlani 14. marca udelil oprávnenie na výkon činnosti.
"Na neverejnom podujatí ZAFA sa zúčastnili aj Martina Šimkovičová a Lukáš Machala, pričom VŠMU nebola vopred informovaná ani o ich účasti, ani o obsahu podujatia. Považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že za výber účastníkov, obsah ich vystúpení aj za celkový priebeh podujatia vrátane zverejnenia informácií o ňom nesie výlučnú zodpovednosť ZAFA,” uvádzajú predstavitelia vysokej školy v stanovisku, zdôrazňujúc, že predstavitelia tohto združenia rozhodne nie sú oprávnení prijímať kohokoľvek "na pôde" VŠMU. Takouto právomocou disponujú výlučne orgány školy a jej akademická samospráva.
"Sme presvedčení o tom, že korektné, transparentné a úplné vzájomné informovanie o účele a priebehu podujatí konaných na akademickej pôde je prejavom elementárnej slušnosti, ako aj základom profesionálnej spolupráce a rešpektovania princípov ochrany akademických práv aj slobôd. Dodržiavanie týchto princípov je osobitne dôležité pri podujatiach, ktoré nesúvisia so študijným procesom ani s umeleckou, vedeckou či inou činnosťou verejnej vysokej školy,” dodáva VŠMU.
Podotýka, že považuje za samozrejmé, že túto skutočnosť si uvedomujú aj tí predstavitelia ZAFA, ktorí na škole zároveň pedagogicky pôsobia, a od ktorých sa v takýchto prípadoch očakáva zvýšená miera ich profesionálnej etiky aj zodpovednosti voči akademickej obci.
Platforma Otvorená kultúra! hovorí o zneužívaní akademickej pôdy ministerkou a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva na klamlivý politický marketing.
"Ministerská dvojica dnes vstúpila na pôdu Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave na pozvanie spoločnosti ZAFA, ktorá si od fakulty prenajala priestor kinosály na komerčné účely. VŠMU sa od tejto návštevy dištancuje. Prítomnosť ministerky nebola vedením školy odsúhlasená. Otvorená Kultúra! považuje tento akt za zneužitie akademickej pôdy. Ministerka Šimkovičová na svojich sociálnych sieťach spája návštevu s menom školy, čím vytvára klamlivý dojem, že vedie dialóg s akademickou obcou. Nič však nie je ďalej od pravdy,” napísala Otvorená kultúra! Argumentovala tým, že Šimkovičová od svojho nástupu do funkcie nekomunikuje ani s predstaviteľmi kultúrnej obce, ani so študentstvom umeleckých škôl.
"Naopak, svojím konaním ničí prostredie, v ktorom majú nájsť absolventi týchto škôl uplatnenie. Šimkovičová je jedným z dôvodov, prečo stovky mladých talentovaných ľudí odchádzajú zo Slovenska,” tvrdí platforma. Na všetky profesijné združenia v kultúre apeluje, aby boli obozretné.
Je toho názoru, že spolupráca so súčasným vedením ministerstva kultúry sa ľahko mení na ich politické PR, ktoré legitimizuje ich kroky, ktoré podľa Otvorenej kultúry! "ničia kultúru na Slovensku a vďaka ktorým tisíce pracujúcich v kultúre strácajú prácu a živobytie”.
Platforma doplnila, že stojí za študentstvom, pedagogickým zborom a dekanátom, ktorí sa voči tejto návšteve ihneď vymedzili. "Akademická pôda, ktorej je kinosála VŠMU súčasťou, musí ostať slobodná a verná kritickému postoju, najmä voči neodborným a deštruktívnym zásahom ministerstva do kultúry,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová a Machala sa zúčastnili na podujatí v priestoroch VŠMU. Predstavitelia školy vravia, že o ich prítomnosti vopred nevedeli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa zúčastnila na Valnom zhromaždení Združenia autorov filmu a audia (ZAFA), ktoré sa konalo v priestoroch Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako informovala na sociálnej sieti, podujatie sa konalo v utorok 21. apríla a spolu s ňou sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.
"Na pôde VŠMU nás prijali predseda združenia Prof. Ján Ďuriš a majster zvuku František Žitný, ktorí ocenili, že po 32 rokoch od prvých snáh sa podarilo vytvoriť organizáciu zastrešujúcu autorov filmových a audiovizuálnych profesií. Združeniu som spolu s generálnym tajomníkom zaželala veľa úspechov v jeho činnosti a zároveň sme deklarovali, že Ministerstvo kultúry SR sa bude zaoberať otázkou jeho rovnocenného postavenia medzi organizáciami spravujúcimi autorské práva na Slovensku,” uviedla ministerka.
Významný krok
Šimkovičová priblížila, že ZAFA združuje ľudí pôsobiacich vo filmových profesiách, ako sú kameramani, scénografi, kostýmoví výtvarníci či filmoví strihači a ďalší. Cieľom združenia je najmä kolektívna ochrana a uplatňovanie autorských práv, ale aj zlepšovanie podmienok pre tvorbu a rozvoj audiovizuálnej tvorby na Slovensku.
"Zástupcovia združenia pripomenuli, že jeho snahy siahajú až do roku 1993. Dlhodobo však podľa nich neboli práva viacerých filmových profesií dostatočne reflektované a ich postavenie v systéme ochrany autorských práv nebolo adekvátne podporené. Významným krokom bolo udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv 14. marca 2025, na základe ktorého môže ZAFA vykonávať kolektívnu správu práv k audiovizuálnym dielam. Od marca 2026 sa zároveň rozšírila členská základňa združenia aj o majstrov zvuku," pripomenula ministerka. Na záver uviedla, že verí, že i tento krok prispeje k lepšiemu uznaniu práce tvorcov audiovizuálnych diel a k posilneniu ich postavenia v kultúrnom priestore na Slovensku.
Stanovisko VŠMU
VŠMU vydala k návšteve Šimkovičovej a Machalu stanovisko, pod ktorým sú podpísaná dekanka FTF VŠMU profesorka Darina Smržová a rektor VŠMU profesor Martin Šmatlák. Predstavitelia VŠMU uviedli, že škola 21. apríla odplatne prenajala kinosálu Filmovej a televíznej fakulty Združeniu autorov filmu a audia. Účelom prenájmu bolo konanie interného podujatia tejto organizácie kolektívnej správy práv, ktorej rezort kultúry vlani 14. marca udelil oprávnenie na výkon činnosti.
"Na neverejnom podujatí ZAFA sa zúčastnili aj Martina Šimkovičová a Lukáš Machala, pričom VŠMU nebola vopred informovaná ani o ich účasti, ani o obsahu podujatia. Považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že za výber účastníkov, obsah ich vystúpení aj za celkový priebeh podujatia vrátane zverejnenia informácií o ňom nesie výlučnú zodpovednosť ZAFA,” uvádzajú predstavitelia vysokej školy v stanovisku, zdôrazňujúc, že predstavitelia tohto združenia rozhodne nie sú oprávnení prijímať kohokoľvek "na pôde" VŠMU. Takouto právomocou disponujú výlučne orgány školy a jej akademická samospráva.
"Sme presvedčení o tom, že korektné, transparentné a úplné vzájomné informovanie o účele a priebehu podujatí konaných na akademickej pôde je prejavom elementárnej slušnosti, ako aj základom profesionálnej spolupráce a rešpektovania princípov ochrany akademických práv aj slobôd. Dodržiavanie týchto princípov je osobitne dôležité pri podujatiach, ktoré nesúvisia so študijným procesom ani s umeleckou, vedeckou či inou činnosťou verejnej vysokej školy,” dodáva VŠMU.
Podotýka, že považuje za samozrejmé, že túto skutočnosť si uvedomujú aj tí predstavitelia ZAFA, ktorí na škole zároveň pedagogicky pôsobia, a od ktorých sa v takýchto prípadoch očakáva zvýšená miera ich profesionálnej etiky aj zodpovednosti voči akademickej obci.
Zneužívanie akademickej pôdy
Platforma Otvorená kultúra! hovorí o zneužívaní akademickej pôdy ministerkou a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva na klamlivý politický marketing.
"Ministerská dvojica dnes vstúpila na pôdu Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave na pozvanie spoločnosti ZAFA, ktorá si od fakulty prenajala priestor kinosály na komerčné účely. VŠMU sa od tejto návštevy dištancuje. Prítomnosť ministerky nebola vedením školy odsúhlasená. Otvorená Kultúra! považuje tento akt za zneužitie akademickej pôdy. Ministerka Šimkovičová na svojich sociálnych sieťach spája návštevu s menom školy, čím vytvára klamlivý dojem, že vedie dialóg s akademickou obcou. Nič však nie je ďalej od pravdy,” napísala Otvorená kultúra! Argumentovala tým, že Šimkovičová od svojho nástupu do funkcie nekomunikuje ani s predstaviteľmi kultúrnej obce, ani so študentstvom umeleckých škôl.
"Naopak, svojím konaním ničí prostredie, v ktorom majú nájsť absolventi týchto škôl uplatnenie. Šimkovičová je jedným z dôvodov, prečo stovky mladých talentovaných ľudí odchádzajú zo Slovenska,” tvrdí platforma. Na všetky profesijné združenia v kultúre apeluje, aby boli obozretné.
Je toho názoru, že spolupráca so súčasným vedením ministerstva kultúry sa ľahko mení na ich politické PR, ktoré legitimizuje ich kroky, ktoré podľa Otvorenej kultúry! "ničia kultúru na Slovensku a vďaka ktorým tisíce pracujúcich v kultúre strácajú prácu a živobytie”.
Platforma doplnila, že stojí za študentstvom, pedagogickým zborom a dekanátom, ktorí sa voči tejto návšteve ihneď vymedzili. "Akademická pôda, ktorej je kinosála VŠMU súčasťou, musí ostať slobodná a verná kritickému postoju, najmä voči neodborným a deštruktívnym zásahom ministerstva do kultúry,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová a Machala sa zúčastnili na podujatí v priestoroch VŠMU. Predstavitelia školy vravia, že o ich prítomnosti vopred nevedeli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Platforma Otvorená kultúra! Vysoká škola múzických umení
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súd v kauze Tupého pokračuje. Svedok prehovoril o spojení s piťovcami aj podozrivom incidente
Súd v kauze Tupého pokračuje. Svedok prehovoril o spojení s piťovcami aj podozrivom incidente
<< predchádzajúci článok
Kandidátom KDH na primátora Hlohovca je Ľubomír Petrek, z námestia nemá byť podľa neho parkovisko – VIDEO
Kandidátom KDH na primátora Hlohovca je Ľubomír Petrek, z námestia nemá byť podľa neho parkovisko – VIDEO