Vychádzajú singlové hity Karla Gotta v dvoch darčekových kompletoch

Bratislava 19. júna (TASR) – Spevák Karel Gott oslávi 14. júla 80. narodeniny. K tomuto významnému životnému jubileu najúspešnejšieho českého speváka v rámci populárnej hudby vydal Supraphon dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne z priebehu takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Výberovky vyšli 14. júna, teda presne mesiac pred osemdesiatinami speváka, v dvoch kompletoch: Karel Gott 80/80 – Největší hity 1964 – 2019 na 4CD a zároveň v exkluzívnom výpravnom 15CD-boxe pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962 – 2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo. Rovnomenný videoklip aktuálne láme rekordy na portáli YouTube, kde počas dvoch týždňov od svojho zverejnenia prekonal hranicu piatich miliónov zhliadnutí a dlho kraľoval na prvom mieste v kategórii trendy. Aktuálne má už viac ako šesť a pol milióna zhliadnutí.Prvýkrát v obdivuhodnej kariére Karla Gotta sa k diskofilom pri príležitosti oslavy jeho narodenín dostáva reprezentatívna kolekcia bezmála všetkých jeho niekdajších nahrávok zo singlov. Pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962 – 2019 vychádza 15CD-box v exkluzívnom balení.Autor oboch kompilácií Miloš Skalka k tomu uvádza: „Je to úctyhodná nálož nahrávok, ktoré náš najpopulárnejší interpret všetkých dôb spravil, od svojich úplných gramofónových začiatkov až do súčasnosti. Výbery obsahujú bezmála všetky single, to znamená, že sa do konečného výberu nedostalo len pár nahrávok prevzatých piesní, ku ktorým vydavateľská firma nezískala autorské práva alebo ich jazykové verzie boli majiteľmi autorských práv zamietnuté. Klasické vinylové 45-kové single u nás vychádzali až do 90. rokov, keď ich postupne začali nahrádzať digitálne formáty.“Karel Gott pri príležitosti vydania svojich narodeninových kompletov uvádza: „Povedzme si úprimne, že bez priazne publika by to nešlo. Vlastne všetko, čomu sa celoživotne venujem, robím pre svojich poslucháčov a divákov. Keby som z ich strany doslova fyzicky necítil – a to viac než 55 rokov – priaznivú odozvu, nemohol by som svoju prácu už dávno robiť. Nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že by som mohol spievať a vydávať platne do osemdesiatich rokov.“V utorok popoludní (18. 6.) výberovku aj narodeninový komplet pokrstil v Prahe samotný Gott s dcérou Charlottkou, ktorá sa stala krstnou mamou oboch kompletov.Skalka, ktorý spolu s Gottom kompilácie zostavoval, uviedol: „Myslím si, že je to absolútne unikátny projekt, pretože si nepamätám, že by niekomu u nás či vo svete vyšlo 300 singlových nahrávok v jednom boxe. Navyše, v takom nádhernom prevedení. To si žiada o zápis do Guinnessovej knihy rekordov.“