Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
13. mája 2026
Kat, jeho dcéra a lov na templársky poklad. Historická detektívka plná záhad a napätia
Ak máte radi knihy, v ktorých sa mieša história, napätie, tajomstvá a výrazné postavy, Katova dcéra a čierny mních môže byť presne pre vás.
Oliver Pötzsch opäť dokazuje, že historická krimi nemusí byť len o vrahovi, ale aj o atmosfére, emóciách a fascinujúcej minulosti.
Presuňme sa do zasneženého Bavorska roku 1663. Neďaleko mesta Schongau zomiera za dramatických okolností miestny farár. Skôr než vydýchne naposledy, stihne upozorniť na starobylý hrob ukrytý pod kostolom. A práve tu sa začína dobrodružstvo, ktoré prerastie do pátrania po legendárnom templárskom poklade.
V obrovskom sarkofágu objavia kat Jakob Kuisl a fyzikus Simon Fronwieser pozostatky templárskeho rytiera spolu so záhadným odkazom. Zdá sa, že ide o stopu vedúcu k dávno stratenému pokladu templárov. Lenže každá vyriešená hádanka otvorí ďalšiu a ďalšiu otázku. Pátranie sa rýchlo mení na nebezpečnú hru. Po poklade totiž netúžia iba hlavní hrdinovia. V tieni sa pohybuje tajomný čierny mních, brutálny vrah bez škrupúľ, ktorý je pripravený odstrániť každého, kto sa dostane príliš blízko pravde.
Jedným z dôvodov popularity série sú výrazné postavy. Jakob Kuisl nie je typický hrdina. Ako mestský kat stojí na okraji spoločnosti, ľudia sa ho boja a zároveň ho potrebujú. Je drsný, inteligentný, skúsený a často oveľa múdrejší než miestni hodnostári. Veľký priestor dostáva aj jeho dcéra Magdalena, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie postavy celej série.
Simon Fronwieser predstavuje vzdelaného mladého fyzikusa a liečiteľa, ktorý sa snaží spájať vedu s rozumom v období plnom poverčivosti. A novou výraznou postavou je Benedikta, sestra zosnulého farára. Je vzdelaná, bohatá a nezávislá.
Výborne zvládnutá je aj práca s templárskou legendou. Templári fascinujú čitateľov už desaťročia a Oliver Pötzsch tento motív využíva veľmi efektívne. Namiesto lacnej senzácie však stavia najmä na tajomstve, atmosfére a postupnom odhaľovaní minulosti. Príbeh ponúka šifry, skryté odkazy, tajné chodby, kláštory, lúpežníkov aj staré legendy. Dostávate tak kombináciu historickej detektívky a dobrodružného románu, ktorá funguje najmä vďaka výborne budovanému napätiu.
Pozrite si video s autorom Oliverom Potzschom:
Katova dcéra a čierny mních je kniha, pri ktorej si človek rád sadne do obľúbeného kresla, na stôl položí nejaký dobrý nápoj, otvorí prvú stránku a zrazu zistí, že je hlboko v temných bavorských lesoch 17. storočia, kde sa medzi snehom, kláštormi a starými hrobkami skrýva tajomstvo, ktoré môže zabíjať.
Milan Buno, knižný publicista
