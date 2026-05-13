Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Holandskí vedci navrhli megahrádzu medzi Aljaškou a Ruskom na záchranu klímy
Autori štúdie upozorňujú, že ide len o teoretický koncept, nie o reálny politický plán. Vedci z univerzity v holandskom Utrechte prišli s kontroverzným návrhom, ktorý pripomína skôr ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Autori štúdie upozorňujú, že ide len o teoretický koncept, nie o reálny politický plán.
Vedci z univerzity v holandskom Utrechte prišli s kontroverzným návrhom, ktorý pripomína skôr vedecko-fantastický film než reálny projekt. Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Science Advances by mohlo vybudovanie obrovskej hrádze medzi Aljaškou a Ruskom pomôcť spomaliť kolaps jednej z najdôležitejších oceánskych cirkulácií na planéte - Atlantického meridiónového prevráteného obehu (AMOC).
AMOC je veľký systém oceánskych prúdov v Atlantiku, ktorý funguje trochu ako „dopravný pás“ vody medzi trópmi a severným Atlantikom. Najznámejšou súčasťou je Golfský prúd.
Projekt počíta s uzavretím Beringovho prielivu, približne 100 kilometrov širokého morského priechodu medzi Tichým oceánom a Arktídou. Cieľom je obmedziť prítok sladkej vody z Pacifiku do Arktického oceánu, čím by sa zachovala vyššia slanosť severného Atlantiku. Práve slanosť je podľa vedcov kľúčová pre správne fungovanie AMOC, ktorý významne ovplyvňuje podnebie v Európe aj ďalších častiach sveta.
Autori štúdie upozorňujú, že ide len o teoretický koncept, nie o reálny politický plán. Sami priznávajú, že úspech nie je zaručený. Varujú dokonca, že ak by bol AMOC už príliš oslabený, uzatvorenie Beringovho prielivu by mohlo situáciu ešte zhoršiť.
Realizácia takéhoto projektu by navyše čelila obrovským geopolitickým aj technickým problémom. Beringov prieliv totiž oddeľuje Spojené štáty a Rusko v jednej z najcitlivejších oblastí sveta. Výstavba by ovplyvnila námorné trasy, rybolov, morské ekosystémy aj život domorodých komunít v regióne.
Vedci zároveň pripomínajú, že ide o ďalší z radu extrémnych geoinžinierskych návrhov, ktoré sa objavujú v súvislosti so zhoršujúcou sa klimatickou krízou. Štúdia ukazuje, do akej miery rastú obavy z možného kolapsu AMOC, ktorý by mohol výrazne zmeniť počasie, teploty a klimatické podmienky v mnohých častiach sveta.
Zdroj: SITA.sk - Holandskí vedci navrhli megahrádzu medzi Aljaškou a Ruskom na záchranu klímy © SITA Všetky práva vyhradené.
