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07. júla 2026
KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský
Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy. Kresťanskodemokratické hnutie ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti od prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej. Ak tak neurobí, KDH žiada ministra vnútra a stranu Hlas-SD, aby ju okamžite odvolal. Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy.
„Vyhlásenia policajnej prezidentky o tom, že zo strany polície nebolo zistené žiadne porušenie zákona, sú neakceptovateľné. Závery preverovania Generálnej prokuratúry SR aj ministerstva spravodlivosti totiž jasne hovoria o závažnom zlyhaní vyšetrovateľky a jej nadriadených, vrátane prokuratúry,” vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.
„Jej tvrdenia, že sa nezistili pochybenia, sú len priamym dôsledkom toho, že kontrolné orgány v rezorte – Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a odbor kontroly Prezídia Policajného zboru – nefungujú tak, ako by mali. Buď je im v práci bránené, alebo nie sú kompetentné. Jedno aj druhé je však absolútne neprípustné vzhľadom na úlohy, ktoré polície plní pri ochrane životov a zdravia našich občanov,” hovorí podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti od prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej. Ak tak neurobí, KDH žiada ministra vnútra a stranu Hlas-SD, aby ju okamžite odvolal. Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy.
Závery generálnej prokuratúry
„Vyhlásenia policajnej prezidentky o tom, že zo strany polície nebolo zistené žiadne porušenie zákona, sú neakceptovateľné. Závery preverovania Generálnej prokuratúry SR aj ministerstva spravodlivosti totiž jasne hovoria o závažnom zlyhaní vyšetrovateľky a jej nadriadených, vrátane prokuratúry,” vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.
„Jej tvrdenia, že sa nezistili pochybenia, sú len priamym dôsledkom toho, že kontrolné orgány v rezorte – Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a odbor kontroly Prezídia Policajného zboru – nefungujú tak, ako by mali. Buď je im v práci bránené, alebo nie sú kompetentné. Jedno aj druhé je však absolútne neprípustné vzhľadom na úlohy, ktoré polície plní pri ochrane životov a zdravia našich občanov,” hovorí podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.
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