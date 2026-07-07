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07. júla 2026

KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský


Tagy: Prezidentka Policajného zboru SR

Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy. Kresťanskodemokratické hnutie ...



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697cc34495c4b483152118 e1783428085437 676x532 7.7.2026 (SITA.sk) - Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti od prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej. Ak tak neurobí, KDH žiada ministra vnútra a stranu Hlas-SD, aby ju okamžite odvolal. Iné riešenie podľa kresťanských demokratov už neprichádza do úvahy.

Závery generálnej prokuratúry


„Vyhlásenia policajnej prezidentky o tom, že zo strany polície nebolo zistené žiadne porušenie zákona, sú neakceptovateľné. Závery preverovania Generálnej prokuratúry SR aj ministerstva spravodlivosti totiž jasne hovoria o závažnom zlyhaní vyšetrovateľky a jej nadriadených, vrátane prokuratúry,” vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

„Jej tvrdenia, že sa nezistili pochybenia, sú len priamym dôsledkom toho, že kontrolné orgány v rezorte – Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a odbor kontroly Prezídia Policajného zboru – nefungujú tak, ako by mali. Buď je im v práci bránené, alebo nie sú kompetentné. Jedno aj druhé je však absolútne neprípustné vzhľadom na úlohy, ktoré polície plní pri ochrane životov a zdravia našich občanov,” hovorí podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.


Zdroj: SITA.sk - KDH žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe je jej zotrvanie neprijateľné, vyhlásil Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezidentka Policajného zboru SR
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